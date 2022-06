Alix Philipon quitte la présidence de l’APST avec un sentiment de "mission accomplie"

Après trois ans à gérer la crise Thomas Cook, à laquelle s’est ajoutée celle de la crise sanitaire, Alix Philipon et Gérard La Rocca, respectivement présidente et vice-président de l’APST, ne seront plus administrateurs de l’association le 30 juin prochain. Ils briguent toutefois tous les deux un poste de délégué régional.



C’est une vraie page qui se tourne : Gérard La Rocca aura été administrateur pendant 33 ans, c’est 22 ans pour Alix Philipon.



La présidente l’assure : « Avec une reconstitution fin 2021 de nos capitaux propres à un montant supérieur à 7,6 millions d’euros, la mission est accomplie . »



Evidemment, c’est bien ces trois dernières années qui auront marqué le duo.



Gérard La Rocca n’a d’ailleurs de cesse que de défendre l’action de l’APST à la suite de la défaillance de Thomas Cook : « Nous avons fait voyager 20 000 clients et, sans cette intervention, six autres tour-opérateurs seraient tombés, sans compter les dégâts collatéraux sur les réseaux de distribution .»



Il aura ensuite fallu prendre des choix bien souvent imposés par les ministres de tutelle comme la vente des actifs immobiliers, soit l’immeuble situé 15 avenue Carnot à Paris (17e), qui s'est soldée par une moins-value de 3,5 millions d’euros. « Elle a été provisionnée sur les comptes clos de le 31 décembre 2020 », précise Emmanuel Toromanof, secrétaire général de l’APST.