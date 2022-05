TourMaG - Le temps européen n'est pas celui des entreprises. Comment faire bouger l'Europe rapidement ?



Laurent Abitbol : Nous devons faire du lobbying et cela pourrait être rapide si nous nous adressons aux bonnes personnes et que nous y mettons les moyens. Le lobbying cela coûte de l'argent.



Si nous réglons ce problème, nous réglons le problème de l'APST.



TourMaG - Pour mener à bien "ce combat" comme vous dites, souhaitez-vous briguer le poste de président ?



Laurent Abitbol : Non, je veux être élu au conseil d'administration. Je crois que je suis déjà assez débordé.



TourMaG - Lorsqu'il y a une défaillance, et encore plus avec celle de Thomas Cook, les adhérents ont l'impression de payer pour les "gros" ou pour ceux qui gèrent mal leur entreprise. Comment résoudre le problème ?



Laurent Abitbol : L'APST est obligée d'être dure parfois avec ses adhérents à cause de ces lois européennes. Et il y a une chose qui me dérange aujourd'hui - et là c'est aussi mon rôle de président de Selectour - c'est qu'on ne peut pas demander à des adhérents qui dirigent leur entreprise de mettre en caution leur maison, ou leurs biens personnels.



Ce n'est pas sage.



TourMaG - Quelle serait la solution pour les contre-garanties ?



Laurent Abitbol : C'est un problème. Il faudrait trouver une banque coopérative qui accepte cela. Que des couples d'entrepreneurs doivent mettre en caution une maison pour laquelle ils ont économisé ce n'est pas acceptable.



Et lorsqu'il y a un drame de la vie, comme le covid ? Ils perdent tout ? Nous devons trouver des solutions, et une des solutions c'est l'Europe encore une fois.



Le petit adhérent doit être davantage pris en compte.