Kit Voyages : le mini-réseau accueille une 4e agence ! 🔑

Nous couvrons presque tous les métiers du secteur, c'est un avantage pour le client. Nous voulons continuer à nous développer sur l'activité TO, notamment en accentuant notre présence sur l'Espagne en général. Nous avons de plus en plus d'agences qui travaillent avec nous

Le rachat et l'intégration de l'agence Génération Voyages auraient pris des semaines, voire des mois. Je n'aurais jamais su par quel bout commencer. Grâce aux équipes du Cediv , tout cela a pris peu de temps, nous sommes épaulés.



Un peu à l'image de l'aventure que nous avons vécu lors de l'ascension du Kilimandjaro. Rien n'est impossible tant que nous sommes en groupe et que nous travaillons dur,

Une tendance qui se retrouve aussi du côté de Kit Soleil, le tour-opérateur maison spécialisée sur les Baléares et l'Espagne.", se félicite la dirigeante.Cette nouvelle activité n'est pas le fruit du hasard.Les parents de Tiphaine Heem-Fihey affrétaient déjà dans les années 90 des avions entiers depuis la capitale des Flandres pour transporter des voyageurs en manque de vitamine D vers les Baléares.L'affrètement a laissé la place à des engagements de blocs-sièges.En 2023, Kit Soleil Le TO veut accélérer sur les groupes et les durées de voyages intermédiaires, comme un séjour incentive de quelques jours à Majorque.Un développement dans l'ombre de géants de l'industrie qui a aussi été rendu possible... par le Cediv.Non seulement les produits de Kit Soleil sont revendus à des agences indépendantes du réseau, mais sa dynamique emporte dans son sillage ses adhérents. C'est du moins ce qu'estime Tiphaine Heem-Fihey." conclut la dirigeante lilloise.Soutenu par son collectif 5 étoiles, dont l'agent de voyages star Jean-Charles Franchomme, et un réseau dynamique, Kit Voyages se fait une place au soleil dans l'industrie du voyage.