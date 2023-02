Kit Voyages relance Kit Soleil et s'installe à Marcq-en-Barœul 🔑

La production s'appuie sur des engagements aériens sur Easyjet et Volotea au départ de Deauville et Lille dès le 17 avril 2023 vers Palma de Majorque et des allotements hôteliers.



L'offre s'enrichit également de voyages sur-mesure et de combinés d'îles avec la possibilité d'intégrer en flex les vols réguliers. Outre les Baléares, Kit Soleil propose aussi des séjours aux Canaries et compte bien renforcer son offre sur la Catalogne.



"Notre nouvel outil accessible en B2B et B2C, permet de tout mixer, le ferry avec voiture, le ferry piéton, l'aérien, l'hôtel... et tout ça en quelques clics. Le système délivre les disponibilités et les prix en temps réel !" explique t-elle.

"Nous sommes connectés en direct avec certains hôtels. Notre valeur ajouté c'est que nous connaissons très bien les destinations. Sur les 5 à 6 premières pages du site, j'ai visité tous les hôtels".



Plutôt que le prix, la gérante souhaite mettre en avant l'offre produit : "les clients des agences de voyages recherchent avant tout un produit qui leur correspond. Et il est tout à fait possible d'offrir un bon rapport qualité-prix avec une approche produit".