Les Canaries arrivent sur la plateforme de jeu Roblox

Conçu par, le projet Find the Seasouls a bénéficié d’un financement du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). Cette initiative incarne une approche moderne de la sensibilisation environnementale, en visant à engager les générations futures à travers une plateforme qu’elles connaissent et apprécient.En sensibilisant les «» à des valeurs de durabilité et de respect de l’environnement, cette expérience éducative contribue à inscrire la protection des Canaries dans une dynamique durable. «» devient ainsi le mot d’ordre de ce projet, qui combine innovation technologique et préservation écologique.