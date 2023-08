Marché du jeu engagé : mobilisez vos équipes en jouant !

Seront présentés, parmi d'autres :À mi-chemin entre la formation et l’animation de collectif, l'atelier permet de comprendre et visualiser le sujet complexe de l’égalité professionnelle, de ses multiples imbrications et d’identifier collectivement des actions à mettre en place dans son organisation.Plongez dans une carrière professionnelle au féminin : maternité, recrutement, stéréotypes, équilibre vie pro/perso, argent, pouvoir, sexisme, estime de soi… Saurez-vous surmonter tous ces défis ? À vous d’écrire votre carrière et de cumuler mille pas pour gagner !Ce jeu permet de comparer l’incomparable, joue avec vos idées reçues pour démystifier le sujet de l’empreinte carbone, et mieux l'appréhender dans son quotidien.Cet outil de ludopédagogie permet de pratiquer l’inclusion et de favoriser la cohésion sociale. Au travers du jeu, il s’agit d’amener une réelle prise de conscience et d'insuffler un changement des mentalités et des comportements !Le jeu d’aventure pour impacter le monde : incarnez un bourdon druide ou une guêpe chasseuse pour sauver Aristée ! Le jeu se joue en équipe, c’est votre complémentarité qui fait votre force, vous gagnez ou perdez ensemble !Cet atelier ludique et collaboratif de 2h a pour objectif de démasquer le sexisme qui s’exerce autour de nous, au travail, pour mieux y répondre en pratique et parvenir à mettre de nouveaux comportements si nécessaire.