RSE : Le MICE, un levier stratégique pour les entreprises 🔑

« La tendance est « au vert ». Nous avons beaucoup de demandes pour des événements à la campagne, loin des grandes chaînes. L’idée est vraiment de faire tout le monde du bureau, de couper avec le quotidien »

« Pas de long-courrier, mais un peu d’Europe et d’Afrique du Nord »

« La RSE est vraiment prise en compte par les entreprises, elle fait partie des cahiers des charges. Elles se déplacent en train à 1h à 2h de trajet »

« La RSE bouscule le contexte et l’offre

De plus en plus de grosses sociétés, accordent une importance majeure à leurs déplacements et mobilité et particulièrement dans le cadre de voyages de récompense. Quand avant on partait au Brésil ou Venezuela, aujourd’hui on privilégie la France ou l’Europe »

« Les clients nous demandent quelle est notre démarche RSE. Des entreprises, de plus en plus petites, nous interrogent sur des choses très ciblées, comme le circuit court »,

« Les entreprises communiquent spontanément sur leurs événements sur les réseaux. Auparavant, le séminaire était caché, car ce n’était pas du travail »,

Si la reprise est bien palpable, les formats et les attentes ont évolué au cours des dernières années., observe la directrice commerciale de SOP Events.Quid de l’étranger ?, répond-t-elle.Un attrait pour la destination France qui fait écho à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) devenue incontournable., confirme Patricia Linot, implantée en région parisienne., appuie William Edel., précise le PDG de Wagram & Vous.Même focus RSE chez Funbreizh.constate le fondateur du réceptif breton.poursuit-il.