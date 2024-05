Qu’on le veuille ou non, l’activité touristique et les touristes en général posent problème et poseront de plus en plus un problème aussi environnemental qu’économique que civilisationnel.



Les grands récits sont en train de changer. Les modèles touristiques doivent aussi accomplir leur mue.



Culminant le 20 avril avec une foule estimée entre 30 et 70 000 personnes sur l’archipel, les manifestation initiées par plusieurs groupes de militants insulaires appartenant le plus souvent à des associations écologistes locales, faisaient suite à une grève de la faim entamée à Ténérife par des militants de l’association « Canarias se agota » ( les Canaries arrivent au bout), mobilisés contre la construction de deux hôtels de luxe dans une zone protégée sur laquelle il ne semble pas que le gouvernement local soit prêt à appliquer la loi littoral ni à prévoir la reconstruction de l’écosystème.



Décidés à en finir avec la razzia touristique subie par l’Archipel dès les années cinquante, qui ont transformé, tout le monde le sait, la destination en destination vedette, certes, mais surtout en une sorte d’épouvantail à touristes, les Canariens n’en peuvent plus.



Avec des côtes défigurées par des constructions touristiques endémiques et surtout laides, un chaos de commerces bon marché, la beauté de Ténérife ou de La Palma ont été occultées par une promotion immobilière ravageuse sur laquelle les autorités ont fermé les yeux, soumises à la dictature du « toujours plus », y compris à une époque où le diktat devrait être « toujours moins ! ».



De quoi recevoir 16 millions de touristes annuels alors que le nombre d’habitants s’élève à quelque 2 millions et que 16 millions c’est une augmentation de 5 millions en une décennie.



Employant 4 habitants sur 10, ce tourisme permet certes à l’activité toursitique d’atteindre 36% du PIB. Un record !



Mais un record dont les Canariens entendent d’autant plus se passer que même des îles comme Fuerteventura et surtout Lanzarote et El Hierro encore épargnées il y a peu, voient aujourd’hui leur popularité s’accroître.



Le nombre de vols quotidiens s’envolent donc, les prix grimpent, la qualité baisse et les paysages se maculent de nouvelles constructions notamment hôtels et routes peu à peu envahis par un supplément de touristes estimés à 10 à 20% selon les nationalités.