Tourisme Nouvelle Aquitaine : découvrez 5 expérimentations "durables" qui vont se poursuivre en 2025 !

Le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine s'est appuyé sur un budget dealloué par Atout France et la Région Nouvelle-Aquitaine pour financer l'accompagnement, l'ingénierie et les prestations externes des start-ups et territoires partenaires. Voici un aperçu des cinq expérimentations menées :1.: Pour redynamiser l'attractivité du travail saisonnier, le TLNA a lancé le Pass Saisonnier , développé par la start-up GenIAl en partenariat avec le Crédit Agricole d'Aquitaine et six têtes de réseaux de la filière tourisme. Ce pass, testé en Gironde, dans les Landes et le Lot-et-Garonne, récompense les salariés par des avantages attractifs, tout en simplifiant le processus de recrutement. Son déploiement sur d'autres territoires est prévu pour 2025.2.: La solution Reevolt a été déployée dans le Haut-Béarn pour accompagner les hébergeurs touristiques dans leur transition énergétique, tout en récompensant les touristes pour leurs comportements écoresponsables. Cette expérimentation se poursuit jusqu’en mars 2025.3.: Pour promouvoir des séjours bas-carbone, le TLNA a expérimenté la flotte de scooters électriques eDOG à Marmande (Val de Garonne), en complément des transports en commun. Cette initiative se poursuivra en 2025 en partenariat avec SNCF Voyageurs sur la ligne Bordeaux-Agen.4.: En partenariat avec le réseau ReNAITRE et le syndicat 33 de l’hôtellerie de plein air, le TLNA a initié un projet de réemploi pour donner une seconde vie au mobilier et aux textiles provenant des campings de Gironde, renforçant ainsi l'économie circulaire dans le secteur touristique.5.: L'outil FIG (Food Index For Good) a été déployé auprès des restaurateurs de Bordeaux et de La Rochelle pour réduire leur empreinte carbone, limiter les déchets et optimiser la consommation de ressources.