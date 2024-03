Reevolt : Comment la solution peut aider à la transition des montagnes ?

Avoir la chance de mener une expérimentation avec ADI et le Tourisme Lab, c’est comme intégrer une véritable équipe.



On a l’impression que les accompagnants font partie de Reevolt, car ils portent le projet comme si c’était le leur. Et ça, c’est fantastique, car c’est tous ensemble que nous pourrons changer les choses,

Les stations de montagne font facetels que la, laet lesSans oublier son besoin d'être plus vertueuse afin de lutter contre le réchauffement climatique.L'application Reevolt vise: réduire le gaspillage énergétique pendant les vacances de manière ludique, accroître le pouvoir d'achat des touristes, et à terme, créeren impliquant les commerçants." déclare Reevolt est une application mobile gratuite , qui offre aux utilisateurs la possibilité detout en étant récompensés pour leurs efforts.Cette cagnotte peut être utilisée chez plus de, permettant ainsi aux utilisateurs de déduire une partie de leurs dépenses directement à la caisse.Pour les visiteurs du Haut-Béarn, il suffit d'utiliser l'application Reevoltinstallées dans leur hébergement et accumuler des crédits sur leur cagnotte en économisant de l'énergie pendant leur séjour. Ils pourront ensuiteDans le même temps, le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine apporte un soutien en ingénierie, comprenant, des coûts logistiques, et assure la communication sur la démarche, couvrant la création de flyers, le tournage de vidéos, le suivi des retours des touristes et hébergeurs, ainsi