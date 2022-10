Le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine prêt à lancer l'appel à candidatures pour la 2e promotion de son incubateur

- 11h - 12h : FOCUS : COUP DE PROJECTEUR SUR SIX INITIATIVES INSPIRANTES.

Présentation de 6 initiatives inspirantes portées par des acteurs engagés. Un point commun les unis : ils réutilisent une matière première, parfois issue de l’industrie touristique, pour produire à nouveau un produit fini et commercialisable.



- 14h - 14h15 : KEYNOTE : HEBERGEMENT/HOTEL ZERO CARBONE

Depuis 2017 et l’ouverture de son établissement lillois, Eklo développe une marque lifestyle proposant une offre innovante : un concept d'hôtel atypique, entre l'hôtellerie et l'auberge de jeunesse. Avec ses hôtels éco, écolos et conviviaux, le groupe se distingue par un fonctionnement et un développement très éco responsable. Les établissements sont écoconçus avec un important travail sur les économies d’énergie, la qualité de l’air ainsi que la gestion des déchets.

Emmanuel PETIT, le Président Fondateur de la marque viendra présenter la stratégie qu’il déploie au sein du groupe, une stratégie orientée sur un développement et une exploitation durable.



- 14h15 - 15h : REGARDS CROISES : COMMENT ALLIER CONSTRUCTION, MATERIAUX DURABLES ET COMPENSATION CARBONE ?

En matière de décarbonation de l’industrie touristique, celle du transport arrive systématiquement en premier mais qu’en est-il du côté des infrastructures et notamment des hébergements ? Tour d’horizon des initiatives et des solutions imaginées par des acteurs engagés.



Intervenants :

· Sylvain MORIN, Directeur de site Relais Thalasso Ile de Ré

· Clémentine CHAVAUDRA, Animatrice Territoriale du Cluster Odeys



- 15h - 16h : PITCH START-UPS

Depuis deux ans, le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine accompagne des start-ups proposant des produits et/ou services innovants à destination du secteur du tourisme. Issues d’univers et proposant des solutions différentes, 6 start-ups prometteuses et représentatives de la filière viendront pitcher.



Intervenants :

· Sylvain GALTIER, CEO de Room In Touch

· Elise BARON, Co-Fondatrice de FIG

· Erwan SIMON, CEO et Co-fondateur de Cibler

· Jamil BENABDALLAH, Co-fondateur H64

· Cyrielle NAU, CEO de la Bulle Verte

· Stéphane GARCIA, CEO Dodo Up