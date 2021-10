Nouvelle-Aquitaine : naissance de "TiPi 535", nouvel incubateur dédié aux start-up du tourisme

L'accompagnement s'adresse à des porteurs de projets ou start-up de moins de 6 ans proposant des produits et services innovants destinés au secteur du tourisme.



Leur phase de maturité peut aller de l'idée jusqu'au "Proof of Concept" (POC), voire la pré-commercialisation. Les entrepreneurs sélectionnés seront accompagnés durant un an, avec un programme sur-mesure :



- un accompagnement individuel à l'entrepreneuriat : les Technopoles attribueront un start-up manager dédié aux start-up accompagnées sur leur territoire. L'accompagnement consistera notamment à la structuration de la solution, la qualification du marché, la construction de leur business plan, la recherche de partenaires etc. Les start-up pourront être hébergées gratuitement dans les locaux de la technopole selon disponibilités et besoins.



- un accompagnement collectif sectoriel unique en France : Le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires proposeront aux start-up un programme de 3 fois 3 jours, en groupe, permettant de leur apporter du conseil et de développer leur réseau : interventions d'experts, expérimentations in situ, mises en relation avec les acteurs du tourisme, recherche de financements...