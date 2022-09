Rencontres Nationales du etourisme : demandez le programme !

- Le témoignage de Christophe Tavlaridis, Social Media & Influence Manager du groupe électroménager SEB, reconnu pour ses campagnes et son community management



- La présentation de l'étude France de We Like Travel, par Nicolas de Dianous, Directeur associé de l’Agence We Like Travel – une étude de référence sur la communication digitale des destinations



- Des retours d’expériences de start-up : avec Laurent Calando, co-fondateur Sam Boat (2 levées de fonds et une fusion avec Dream Yacht Charter en 2018).



Et Cédric Dumas, fondateur de Wiidii (un assistant vocal mi IA / mi humain, proposant une « conciergerie haut de gamme »), premier lauréat du start-up contest des Rencontres du etourisme, abordera les deux faces succès / échec de la start-up.



…Et le traditionnel Start-up Contest … qui décernera les prix du Jury et du public parmi les cinq start-up présélectionnées, avec à la clé un chèque de 5 000€.