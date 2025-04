Bayrou : Orly à tout prix [ABO]

C’est plus facile que de trouver des avions de ligne

Pau et Brest, toutes deux reliées quotidiennement à Roissy CDG, ont-elles vraiment besoin d’une connexion à Orly ? On peut sérieusement se poser la question.Brest, au bout du Finistère, attend l’amélioration de la LGV Bretagne-Pays de la Loire, qui mettra la ville bretonne à trois heures de Paris. Pas assez rapide pour ceux qui veulent des allers-retours en journée.Après tout, si ces lignes sont rentables et respectent la loi « Climat et résilience » , pourquoi pas, si elles trouvent un opérateur. Mais si elles doivent recevoir des subventions publiques ou si elles nécessitent, pour exister, qu’on torde le bras d’Air France, on peut contester leur existence.À coup sûr, si un autre Premier ministre avait été nommé en décembre dernier, Pau ne serait reliée en avion à ce jour qu’avec les lignes vers Roissy CDG.», l’activisme du Premier ministre sur ce sujet a été sévèrement jugé ces dernières semaines.En décembre dernier, avant que la ligne vers Orly ne soit rétablie, sa descente à Pau en utilisant un jet de la République française pour aller présider un conseil municipal, avait fait hurler ses opposants (et pas que).», avait-il déclaré. Plus d’excuses aujourd’hui. La rentabilité de cette liaison est en question, mais au moins, elle pourrait faire économiser quelques coûteux allers-retours à l’escadron de transport 60 de l’armée de l’air, qui gère les Dassault Falcon 7X du Président de la République et du Premier ministre.