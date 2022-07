Les Rencontres etourisme de Pau fêtent leur majorité !

Les Rencontres etourisme de Pau se tiendront du 11 au 13 octobre 2022

En France, Pau est connue pour sa traditionnelle étape annuelle du Tour de France, son amour pour le canard, accessoirement son maire et... ses Rencontres Nationales du etourisme. Pour sa 18e édition l'événement revient avec un programme plus que chargé. De nombreuses guest-stars du secteur sont attendues comme Vincent Fonvieille (La Balaguère), Beatrice Jarrige (The Shift Project) et Sophie Lacour (Advanced Tourism).

Rédigé par Romain POMMIER le Mardi 19 Juillet 2022

