Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine : un appel à idées autour du tourisme social et solidaire

Le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine, en association avec ATIS, INAE, POP et UNAT Nouvelle-Aquitaine, mandatées par la CRESS Nouvelle-Aquitaine, lance son troisième appel à idées.



Il s’adresse à des organisations de l'économie sociale et solidaire (ESS) capables de proposer des solutions innovantes pour réemployer ou réutiliser textile (draps, serviettes, matelas) et mobilier (petit mobilier, vaisselle, literie…) issus des hébergements du tourisme social.



" Ces objets sont en effet régulièrement renouvelés, parfois bien avant la fin de vie du produit, et les solutions existantes sont encore trop rares ", commente le laboratoire dans un communiqué.



Le but étant d'initier des coopérations entre acteurs du tourisme social et acteurs ESS œuvrant dans le champ du réemploi.



"L’innovation peut prendre différentes formes : sociale, technique, nouveaux processus de coopération, nouvelles collaborations entre acteurs du tourisme et de l’ESS, etc.



Son développement peut être au stade de l’idée ou offrir déjà une solution proche à adapter. Les structures répondantes pourront s’associer afin d’apporter une réponse globale."