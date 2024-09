À la découverte des Canaries cet hiver avec MSC Croisières

offre de nombreuses opportunités, tant dans la ville-même que sur l’île. Le cœur historique de la ville dévoile la Plaza de España, l’église Nuestra Señora de la Concepción ou encore le Théâtre Guimerá, le plus vieux théâtre des îles Canaries, construit en 1849. Pour les amoureux de la gastronomie, rendez-vous dans les nombreux restaurants des ruelles du centre mais aussi et surtout au Mercato de Nuestra Señora de Africa, un grand marché où l’on peut faire des courses mais aussi manger de délicieuses tapas. Les amateurs d’Art visiteront le Tenerife Espacio de las Artas, le musée d’art contemporain de Tenerife., capitale de la plus cosmopolite des îles des Canaries, possède plusieurs plages, parmi lesquelles la plage de Las Canteras, considérée comme l'une des meilleures plages urbaines du monde. Pour celles et ceux qui souhaitent visiter la ville de Las Palmas, Triana, est le quartier des bars et restaurants, des rues commerçantes et du parc San Telmo. L’autre quartier d’intérêt de la ville est le quartier de Végueta. Quartier médiéval riche en monuments historiques et en musées. L’île de Grand Canaria offre de nombreux sentiers de randonnées pour les afficionados de nature. Les plus endurants pousseront leur visite dans les terres pour apercevoir le Pico de las Nieves, point culminant de l’île.est la capitale de l’archipel de Madère. Parfois appelée « l’île verte » ou « l’île de l’éternel printemps », Madère est une porte ouverte sur la nature, au cœur de l’océan Atlantique. Funchal dévoile d’ailleurs de nombreux jardins et parcs luxuriants. Le plus reconnu est le jardin botanique qui comprend le Jardim Coreografado, très photogénique, un petit parc ornithologique et le musée d’histoire naturelle. Situés dans l’un des quartiers hauts de la ville, Monte, et accessible en téléphérique, les jardins tropicaux dévoilent des couleurs verdoyantes extraordinaires propres au climat de Madère.► Tous les détails sur ce nouvel itinéraire sont disponibles en ligne ici