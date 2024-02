Le Cediv sur le toit de l’Afrique : "Ils en rêvaient, ils l’ont fait !"

Connue aussi sous le nom de « route du whisky », la voie Machamé (65 kilomètres et sept jours de marche dont six nuits en bivouac avec l’agence Côté Soleil) est l’une des plus pittoresques du Kilimandjaro. Ce n’est pas la plus facile des six voies dessinées, mais c’est celle qui propose la plus grande variété de paysages et qui favorise la meilleure acclimatation.



Précisons par ailleurs que le Kilimandjaro est un massif composé de trois volcans, le Shira, le Mawenzi et le Kibo sur lequel se trouve le plus haut point du continent africain.



De Karanga Camp, le groupe progresse en file indienne jusqu’au camp de Barafu (4 640 mètres). En ce cinquième jour de marche, c’est le dernier camp d’altitude avant la montée nocturne finale jusqu’au sommet.



Sous la tente, il fait un vent à décorner les bœufs. Initialement prévu à minuit, le départ est décalé à trois heures du matin. Pour mieux nous préserver et éviter une trop longue marche de nuit qui pourrait nous décourager, expliquent bienveillantes Isabelle et Constance.