Hannele, la Finlandaise du CEDIV TRAVEL

C’est cette année, sur les conseils de son amie Sarah Le Guen, de l’agence Ailleurs et Autrement, déjà adhérente au CEDIV TRAVEL, qu’Hannele toque à la porte du siège du groupement.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Mardi 25 Mars 2025

Un parcours inspirant



Elle part en Suisse pour suivre un cursus de BTS Tourisme et perfectionner son anglais et son français.



Diplôme en poche, elle revient dans son pays et travaille pour un tour-opérateur spécialisé dans les séjours en Italie et au Portugal. Elle encadre également des séjours aux sports d’hiver en France, à Val d’Isère, comme guide de ski.



Puis, elle décide de venir vivre en France et, forte de son expérience et du potentiel touristique de son pays, elle commence à commercialiser des séjours dans le pays aux 1 000 lacs.



Mais sa fibre entrepreneuriale la pousse à créer sa propre entreprise. C’est ainsi que, il y a 15 ans,



Installée en Bretagne, sa région de cœur, sa société Finlande & France Travel (une EURL immatriculée chez Atout France) propose au public, en direct, des séjours dans le nord-ouest de la Finlande, en Laponie, plus précisément dans le pays Sami.

L’expérience unique de la Laponie par Finlande Travel Par conviction, elle s’écarte du tourisme de masse, qui depuis quelques années touche cette région du monde.



Dans les régions de Kittilä et d'Ivalo (à trois heures de l’aéroport international), elle privilégie des séjours sur-mesure, en immersion au cœur d’une nature sauvage, dans des endroits peu touristiques, avec des prestataires de qualité pour faire découvrir la vraie Laponie autrement.



Les hébergements sont situés dans de petits hameaux traditionnels au bord d’un lac et incluent des logements chez l’habitant, en maisons d’hôtes ou en chalets confortables et bien équipés.



Les séjours se déclinent autour de nombreux thèmes : découverte de la forêt, bien-être, artisanat, voyages de noces et mariages en Laponie. Une ambiance familiale et bienveillante, grandement appréciée de nos concitoyens.



Les activités sont multiples : sorties en raquettes, traîneau à chiens, motoneige, ski de fond, baignades dans les lacs glacés, pêche, visites d’élevages de rennes et observation d’aurores boréales.



Les retours des participants sont excellents et soulignent l’authenticité des lieux, la qualité des services, la cuisine traditionnelle, et la très bonne organisation des activités.



Même si l’anglais est la langue la plus couramment utilisée pour communiquer avec les locaux, il arrive qu’Hannele encadre elle-même certains séjours pendant certaines périodes.





Aujourd’hui, elle envisage une collaboration avec ses collègues agents de voyages, en particulier les adhérents du CEDIV TRAVEL.



En couple, entre amis ou avec les enfants pour vivre la magie du pays du Père Noël pendant les fêtes de Noël, la Finlande d’Hannele, à quelques heures de vol de la France, est une destination dépaysante qui émerveillera par ses souvenirs inoubliables.

