Comment le CEDIV TRAVEL et Keewe réinventent les paiements internationaux en alliant performance et transition écologique. Ou comment joindre l'utile à l'utile

Le CEDIV TRAVEL a un « credo » : avoir une entreprise bien gérée. Il s'est toujours attaché à rechercher les meilleures solutions pour améliorer la rentabilité de ses entreprises adhérentes.

Le tourisme, dans les domaines des loisirs (forfaits pour individuels et voyages de groupes), de l'événementiel ou du MICE (congrès et séminaires), est très souvent synonyme de voyages à l'étranger.

La tendance actuelle — compte tenu des facilités que permettent les nouvelles technologies — est de créer et de fabriquer soi-même ses programmes.

Dans cette démarche, les paiements en devises étrangères à des fournisseurs à l'étranger sont inévitables. Pour ce faire, le professionnel fait généralement appel à sa banque (virement international) ou à des officines spécialisées.

La compétitivité des tarifs obtenus (taux de change et frais de transaction) et la performance globale de la marge dégagée impactent cette partie financière que l'on ne maîtrise pas toujours de la meilleure des façons.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Jeudi 24 Octobre 2024

Premier point : Recherche de la performance Keewe, créé en 2011, met à profit les avancées technologiques et numériques pour les appliquer au secteur du tourisme.



Anciens banquiers, spécialistes des salles de marché et du Forex (règlements financiers internationaux), ils savent que les transactions en devises sont très coûteuses pour les entreprises. Ils se positionnent sur cette activité avec des tarifs compétitifs (pas de commissions forfaitaires ni de frais de tenue de compte) et avec un accompagnement personnalisé grâce à un interlocuteur dédié.



Deuxième point : Compétitif et vertueux Le marché des changes ne participe pas à la lutte contre le changement climatique malgré sa taille (6 000 milliards de dollars échangés quotidiennement). Le commerce international représente 25 % des émissions mondiales de CO2 et plus de 55 % de l'empreinte carbone de la France.



Il n'en fallait pas plus à nos startuppers pour saisir l'opportunité d'un nouveau modèle qui combine astucieusement performances tarifaires sur les achats de devises et transition écologique.



Keewe intègre dans sa plateforme de paiements un outil permettant de mesurer l’empreinte carbone des produits et services achetés : Keewe a été la première startup à faire labelliser son outil de comptabilité carbone « Bilan Carbone® certified » par l’ABC. Elle permet également de contribuer à la neutralité carbone grâce à son système de cashback : 15 % de ses revenus. Ainsi elle permet le financement des projets de contribution carbone ou d’autres projets environnementaux comme la reforestation, la restauration des coraux, la protection de la faune animale ou encore le retrait du plastique des océans.



Keewe accompagne aujourd'hui plus de 350 acteurs du tourisme, dont de nombreux tours opérateurs, des groupistes, des réceptifs, des compagnies aériennes et des agences de voyages indépendantes ou membres de réseaux.



Quand la RSE du CEDIV TRAVEL rencontre la créativité de Keewe Lancé en 2022 dans l'adoption de la RSE, le CEDIV TRAVEL trouve dans cette expérience novatrice la réponse à deux des thèmes majeurs de sa démarche (performance et planète) :



● Optimiser ses achats et leurs impacts financiers sur les résultats.

● Participer aux objectifs du développement durable.



Un accord de coopération avec Keewe ne pouvait pas mieux tomber !



Présenté à la dernière convention de Guadeloupe, cet accord prend effet au courant du dernier trimestre et permettra aux Cédiviens de décarboner en pratiquant le « Green Payment ».



Lu 68 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Flora Lambert : une entrepreneure passionnée, au sommet de l’aventure avec CEDIV TRAVEL Des fourmis dans les pattes, des idées plein la tête et l'aventure chevillée au corps. VOYAGES BENTZ