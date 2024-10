Flora Lambert : une entrepreneure passionnée, au sommet de l’aventure avec CEDIV TRAVEL

Quand on habite une si belle région que la Haute-Savoie aux pieds des Aravis et que l’on est passionnée de voyages et de découverte, le nom de son entreprise vient tout naturellement et s’impose comme une évidence : Cimes Évasion !

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Jeudi 17 Octobre 2024

L'entrepreneuriat, un défi à la hauteur des sommets pour une sportive dans l'âme Quand on a un tempérament de sportive, de battante, de challengeuse et que l’on aime les défis, on opte pour l’entrepreneuriat dont les valeurs se rapprochent de ce que la montagne vous propose.



Tour à tour spectatrice et actrice, voici Flora qui joue à saute-sommets.



Un coup au Mont Blanc, une autre fois au Kilimandjaro et avec bien d’autres idées en tête.



2019. Après plusieurs années dans une agence d’Annecy spécialisée dans le traitement des Groupes, elle se lance et s’installe chez elle mais s’est sans prévoir ce satanée COVID qui bouleverse ses plans et sa feuille de route.



Elle a déjà adhéré au CEDIV qui lui a été conseillé par des collègues et son caractère bien trempé s’accommode très bien dans ce groupement d’indépendants.



Elle suit assidûment toutes les visios mises en place pendant la pandémie pour soutenir le moral des adhérents. Elle s’y sent bien et commence à lier des contacts avec de nombreux collègues de sa génération aux quatre coins de France.



Ne pas se sentir isolée dans la tempête ça réchauffe le cœur et donne encore plus envie de se battre.



Foi de montagnarde on sait ce que la solidarité peut apporter pour aller au-delà de ce que l’on pense être capable d’accomplir. Cette combativité, c'est sa force au quotidien.



En pensant à elle, cette pensée de St Exupéry me vient naturellement à l’esprit : « … il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines »



Petit bout de femme à l’énergie débordante, à l’empathie naturelle et à la bienveillance généreuse (je l’ai éprouvé lors de ma tentative d’ascension du Kilimandjaro en sa compagnie et celle d’une trentaine de Cédiviens), elle reconnaît que sans l’entraide, la solidarité, le soutien et les conseils de ses collègues elle aurait cédé au désœuvrement. Elle se dit fière d’avoir surmonté cette crise grâce à cette victoire collective et reste reconnaissante envers le Cediv qui comme elle le dit « a été sa boussole en pleine tempête ».



Une entreprise locale tournée vers l'international et sa région, entre passion et efficacité Revenons à l’entreprise ! Elle organise un réseau de clientèle dans sa région auprès des associations, groupements, comités d’entreprises, mairies… et débute son activité chez elle. Parallèlement à cette activité vers la France et l’étranger elle développe également celle d’agence réceptive pour partager sa passion et son amour de sa région (les 2 Savoie) qui compte tant de merveilles naturelles.



Travaillant sur rendez-vous, elle gère son temps, ses visites et ses déplacements avec rigueur et efficacité et les résultats ne se font pas attendre.



Croissance, projets et nouveaux défis : une entreprise en pleine expansion grâce à la passion et la persévérance 2022 et 2023 sont des années de croissance et de réussite. Recrutement de deux collaboratrices. L’entreprise s’étoffe.



Mais la montagnarde qu’elle est, sait que la pugnacité et la détermination sont des qualités indispensables pour rêver plus fort, plus haut.



Des projets naissent dans son esprit, améliorer sa structure d’entreprise en ouvrant un local où elle pourra accueillir ceux qui aujourd’hui viennent à elle grâce « aux bouches à oreilles » et diversifier son offre en visant la vente de forfaits loisirs packagés ou « A la Carte ».



Elle se fixe également l’objectif de participer de façon active aux salons professionnels pour améliorer ses relations et ses connaissances et développer sa notoriété de réceptif en Haute-Savoie.



C’est beaucoup d’efforts de travail, de sacrifices pour mener de front et avec succès vie professionnelle et vie privée, mais quand on aime on ne compte pas.



Suite à la dernière convention du CEDIV TRAVEL en Guadeloupe qui annonce un partenariat avec la fondation "Je pars, tu pars, il part", elle décide de soutenir cette action et de mettre en place un système de cagnotte. Elle propose à ses collègues adhérents de collecter auprès de chaque voyageur (groupes ou individuels) 1 € et de doubler ce montant par un don équivalent de l'agence afin de disposer, en fin d'année, d'un budget important pour faire voyager des enfants nécessiteux.



Comme si tout ça ne suffisait pas, la voilà tentée par un rôle plus actif, plus impliqué dans la vie de son groupement coopérateur : le CEDIV TRAVEL.

Surviennent en juin des élections. Elle se lance. Son dynamisme, sa convivialité, ses valeurs humaines font mouche. Elle est élue par ses pairs et rejoint le Conseil d’Administration.



Par le biais de cette candidature, elle se sent totalement investie et déterminée pour insuffler des idées nouvelles et continuer à faire évoluer la dynamique du Cediv.



Elle souhaite apporter de l’écoute à ceux qui en ressentent le besoin, du soutien aux jeunes pousses qui se sentent parfois perdues et veut nourrir des échanges avec les adhérents pour construire, tous ensemble, un avenir radieux, fruit d’une passion commune pour le voyage.



Bienvenue Flora dans la cordée du CEDIV TRAVEL.





