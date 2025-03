Carré des As, bien plus que des sports motorisés

Tel Janus, le Carré des As possède deux visages qui ne s’opposent pas, mais se complètent parfaitement, pour le plus grand bonheur de sa clientèle.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Lundi 24 Mars 2025

Déjà bien implanté dans l’univers du tout-terrain, le groupe Quad Action, membre de DARUMA, possède trois concessions de véhicules spécialisés (Utilitaire léger Tout-terrain, Quad...) en Rhône-Alpes et propose depuis 2021 des voyages motorisés à travers les plus beaux territoires français (Ardèche, Lozère, Isère-Drôme, Morvan, Cévennes, Creuse, Aubrac…). Ces expériences uniques permettent de découvrir des paysages sauvages tout en testant ses capacités de pilotage et en s’offrant une véritable déconnexion.



Encadrés par des guides professionnels, ces voyages rencontrent un franc succès et ont su fidéliser une clientèle exigeante et passionnée. Fort de cette expérience et constatant l’engouement croissant pour cette pratique à l’étranger (Espagne, Tunisie, Maroc, Dubaï...), le groupe a décidé d’aller encore plus loin.



C’est ainsi qu’en 2021, le Carré des As voit le jour avec l’intégration d’une agence de voyages immatriculée au sein du groupe, installée directement dans la concession de Marcilloles, en Isère.

Une double expertise : aventure motorisée et tourisme sur mesure



Aujourd’hui, l’agence propose une gamme complète de services :



● Réservations de vols, hôtels, circuits, clubs de vacances, croisières

● Transferts, location de véhicules, service de conciergerie

● Séjours à forfaits ou à la carte



Aux commandes du pôle voyages motorisés, on retrouve Serge, passionné et expérimenté. Fort de sa grande expérience du tourisme depuis le réseau Havas Voyage et sa connaissance du terrain, il crée et s’occupe de toute la partie Tout-Terrain. Côté agence de voyages, Valérie met son expertise au service des clients pour concevoir des séjours inoubliables.



L’agence bénéficie également du soutien de Maxime, Benoît et Karen, responsables du marketing et de la communication au sein du Groupe. Ils pilotent le L’objectif premier ? Proposer aux clients des voyages motorisés à travers l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique du Nord. Mais rapidement, une opportunité s’est imposée : il n’existait pas d’agence de voyages généraliste dans la zone de chalandise. Pour répondre à cette demande, Carré des As a recruté Valérie, une experte du tourisme issue du réseau Selectour, avec plus de 20 ans d’expérience en Isère.Aujourd’hui, l’agence propose une gamme complète de services :● Réservations de vols, hôtels, circuits, clubs de vacances, croisières● Transferts, location de véhicules, service de conciergerie● Séjours à forfaits ou à la carteAux commandes du pôle voyages motorisés, on retrouve Serge, passionné et expérimenté. Fort de sa grande expérience du tourisme depuis le réseau Havas Voyage et sa connaissance du terrain, il crée et s’occupe de toute la partie Tout-Terrain. Côté agence de voyages, Valérie met son expertise au service des clients pour concevoir des séjours inoubliables.L’agence bénéficie également du soutien de Maxime, Benoît et Karen, responsables du marketing et de la communication au sein du Groupe. Ils pilotent le site internet et animent les réseaux sociaux pour accroître la notoriété du Carré des As.

Un acteur audacieux au sein du CEDIV TRAVEL Pour aller encore plus loin, le Carré des As organise régulièrement des soirées clients en partenariat avec des tour-opérateurs, permettant d’échanger et de découvrir de nouvelles destinations dans une ambiance conviviale.

Le groupe développe également une offre entreprises avec des formations et séminaires intégrant des activités motorisées, s’appuyant sur leur expertise solide en la matière.



Porté par un esprit entrepreneurial fort, le Carré des As ne cesse d’innover pour répondre aux attentes des voyageurs et passionnés de tout-terrain. Son entrée dans le réseau CEDIV TRAVEL est une formidable opportunité de créer des synergies avec d’autres membres du groupement.



Une chose est sûre : ceux qui osent et s’adaptent sont ceux qui gagnent. Et le Carré des As en est la parfaite illustration.



Lu 170 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Comment le CEDIV TRAVEL et Keewe réinventent les paiements internationaux en alliant performance et transition écologique. Flora Lambert : une entrepreneure passionnée, au sommet de l’aventure avec CEDIV TRAVEL Des fourmis dans les pattes, des idées plein la tête et l'aventure chevillée au corps.