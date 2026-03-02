Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport

L’agenda de la région est riche en événements pour l’année 2026. Tout d’abord, l’année Gaudí mettra en avant les œuvres modernistes de son architecte le plus célèbre, pour honorer le centenaire de sa disparition.



En parallèle, la musique classique sera également à l’honneur grâce au 150e anniversaire de la naissance du violoncelliste Pau Casals.



Enfin, la Catalogne s’apprête à accueillir un grand événement sportif de renom : Le Tour de France avec 3 étapes programmées dans la région, ainsi que le Grand Départ à Barcelone, promettent un mois de juillet passionnant pour les fans de cyclisme.