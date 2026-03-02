Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport

L’agenda de la région est riche en événements pour l’année 2026. Tout d’abord, l’année Gaudí mettra en avant les œuvres modernistes de son architecte le plus célèbre, pour honorer le centenaire de sa disparition.
En parallèle, la musique classique sera également à l’honneur grâce au 150e anniversaire de la naissance du violoncelliste Pau Casals.
Enfin, la Catalogne s’apprête à accueillir un grand événement sportif de renom : Le Tour de France avec 3 étapes programmées dans la région, ainsi que le Grand Départ à Barcelone, promettent un mois de juillet passionnant pour les fans de cyclisme.
Catalogne, terre de culture
Destination de contrastes, la Catalogne offre un éventail d’expériences prêtes à être vécues par les visiteurs curieux : Que vous soyez assidu de culture, de nature, ou de sports, la Catalogne vous propose une multitude de possibilités : admirez les chefs-d’œuvre modernistes emblématiques, respirez le grand air au cœur des majestueux sommets pyrénéens ou encore parcourez des itinéraires cyclables variés traversant de pittoresques villages historiques. Une destination aux multiples facettes, où chacun peut composer son propre voyage.
Région incontournable pour son patrimoine architectural, la Catalogne est en célébration en 2026 avec l’inauguration de la Tour de Jésus-Christ, la plus haute de la basilique de la Sagrada Família, mondialement reconnue. C’est à cette occasion que sera lancée l’Année Gaudí, avec une programmation exceptionnelle autour des œuvres modernistes de l’architecte catalan.
Tout d’abord, la maison-musée Casa Vicens, construite en briques de terre rouge, rouvre l’espace unique et entièrement restauré du Salon du Fumeur, plein de charme oriental et d’influences Art Nouveau. À son tour, l'iconique Casa Batlló offre une expérience lumineuse au moyen d’un spectacle audiovisuel de mapping sur la façade de l’édifice, créé par le collectif artistique UVA.
Si vous préférez les grandes fêtes où vous pouvez vous sentir comme un/e Barcelonais/e, vous serez ravi d’assister aux célébrations organisées autour de deux bâtiments classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO : le Parc Güell et la crypte de la Colònia Güell. D’abord, le 26 avril, au Parc Guëll, un dîner festif populaire évoquant des célébrations du XXe siècle. À l’entrée du parc, l’emblématique salamandre du Parc Güell vous donnera la bienvenue, revêtue de petits fragments de céramique colorée avec une technique de mosaïque catalane appelée trencadís.
On célébrera également la Fête du Modernisme, autour d’anciennes caves voutées de la Colònia Güell, qui accueillera de nombreuses reconstitutions historiques, concerts, dialogues théâtralisés... pour immerger les visiteurs dans une époque passée. Ce monument expérimental de Gaudí aux colonnes tordues était autrefois une colonie textile active ; à travers des activités organisées, il reviendra à la vie.
Antoni Gaudí n’est pas le seul génie issu de Catalogne : le violoncelliste et compositeur Pau Casals a révolutionné le monde de la musique classique pendant le XXe siècle par ses concerts et son engagement infatigable en faveur de la paix. Il a trouvé un succès fulgurant à Paris aux côtés du chef d’orchestre Charles Lamoureux, ainsi qu’un prestige international qui l’a conduit à jouer dans les meilleurs auditoriums du monde, y compris à New York.
Son engagement a été démontré de nombreuses fois. Il n’est pas surprenant qu’il ait reçu la Médaille de la Liberté de J.F. Kennedy et la Médaille de la Paix des Nations Unies, sans mentionner sa nomination au Prix Nobel de la Paix. Au mois de juillet se tiendra le Festival international de musique Pau Casals, en hommage à ce musicien engagé. Prochainement, les dates de divers concerts commémoratifs qui auront lieu en octobre et en décembre seront annoncées.
Tour de France 2026 en Catalogne
Ensuite, laissez-vous porter à travers les paysages et l’héritage historique de la Catalogne grâce aux trois premières étapes du Tour de France 2026 (du 4 au 6 juillet), qui donneront le coup d’envoi de la compétition avec le Grand Départ à Barcelone.
Cet épicentre de la vie sportive accueille ainsi un nouveau grand événement après les Jeux Olympiques de 1992, la Super Coupe de l’UEFA et la Copa América.
La première étape présente un virage innovant avec une course contre-la-montre par équipes, suivant le succès de ce modèle sur le Paris-Nice. Sa conclusion aura lieu sur les versants mythiques de Montjuïc. Au sommet de la colline, vous trouverez l’un des meilleurs points de vue sur la ville : le château de Montjuïc, situé à 170 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais facilement accessible à tout le monde grâce au téléphérique.
Puis, la deuxième étape vous révélera le riche patrimoine romain de Tarragone, classé au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, dont l’amphithéâtre, d’une capacité de 14 000 spectateurs, et les murs majestueux des murailles romaines ne sont que deux des échantillons monumentaux conservés de l’antique Tarraco (la Tarragone romaine).
La compétition suivra ensuite les innombrables plages ensoleillées de la Costa Daurada, en passant par les charmants villages de Sitges, joyau méditerranéen célèbre pour son festival de cinéma fantastique, ou de Vilanova i la Geltrú, petite ville pittoresque entre mer et collines.
Finalement, la troisième étape débute à Granollers, ville dotée d’un riche centre historique, notamment son imposante Porxada du XVIe siècle. Bonne nouvelle pour les passionnés de la Formule 1 et le MotoGP : Granollers se trouve juste à côté du circuit de Barcelone-Catalogne, où le Grand Prix d’Espagne a été tenu depuis 1991 jusqu’à récemment. Par la suite, la course traverse la ville de Vic, qui dégage art et histoire sous la forme des bâtiments médiévaux et d’œuvres du roman et gothique catalan. S’aventurant dans la haute montagne pleine des cimes verdoyantes des Pyrénées catalanes, idéales pour les amants de la randonné, l’étape de 3 950 mètres de dénivelé positif finit dans la commune française des Angles.
Jeu Concours
Si vous voulez découvrir les divers territoires où se déroulera le Tour de France ainsi que d’autres paysages magnifiques de Catalogne, vous pouvez accéder à nos 🎦6 vidéos de formation sous formes d'inteviews sur le Grand Tour de Catalogne.
À travers les différents épisodes, nous allons vous faire découvrir un itinéraire d’exception, entre culture, patrimoine, gastronomie, paysages naturels et art de vivre méditerranéen.
Prolongez l’aventure en participant dès maintenant au grand quiz et tentez de remporter un voyage pour deux personnes sur le tronçon 3 du Grand Tour de Catalogne, de Lleida à La Seu d’Urgell.
Une expérience unique à vivre et à faire vivre à vos clients !
En deuxième et troisième prix, un magnifique ouvrage « La Catalogne vue du ciel » de Yann Arthus-Bertrand.
👉 Participer au jeu concours
Dates du jeu : Du 2 février au 31 mars 2026.
Le Grand Tour vous plonge dans tous les lieux emblématiques de la Catalogne, en divisant ses merveilles en 5 tronçons. Parcourez la distance entre Barcelone, capitale mondiale de l’Architecture 2026, et la ville romaine de Tarragone, où le festival Tàrraco Viva redonne vie aux ruines des siècles passés. Sur ce parcours se révèlent la grandeur des vignobles du Penedès, le château médiéval de Cardona, la festive ville de Sitges, ainsi qu’El Vendrell, foyer du talentueux violoncelliste Pau Casals.
Près de Tarragone, commencez la deuxième étape du voyage à Reus, ville natale de l'illustre Gaudí, et redécouvrez le plaisir en visitant le parc PortAventura World ou en parcourant les plages infinies de la Costa Daurada et les marais salants du Delta de l’Èbre. N’oubliez pas de goûter aux délices du pays sous forme de vins du Priorat et d’escargots lors de la fête gastronomique populaire Aplec del Caragol à Lleida.
Les terres de Lleida vous offrent une vue imprenable sur le ciel nocturne au Parc Astronòmic du Montsec. Lorsque le soleil revient, contemplez la majestuosité de la Cathédrale Seu Vella en dégustant la gastronomie typique. Puis partez à vélo ou en randonnée dans les Pyrénées catalanes. Entre les églises romanes de la Vall de Boí, classées au Patrimoine mondiale de l’UNESCO, et les charmantes villes du Val d’Aran, près de la station de ski de Baqueira-Beret et du Parc National d’Aigüestortes et Estany de Sant Maurici.
L’aventure continue dans les Pyrénées catalanes, où se trouve la cité de La Seu d’Urgell et s’étendent les massifs du Cadí et du Moixeró, pleins de fôrets verdoyantes et de gorges abyssales, dans le Parc Naturel du Cadí-Moixeró. Pour un parc naturel atypique, visitez la zone volcanique de La Garrotxa, formé par près de 40 volcans inactifs, tous couverts de verdure. Explorez les villages médiévaux de Gósol, Besalú et Santa Pau, avant d’arriver à Figueres, ville natale de Salvador Dalí.
Dans la dernière partie du parcours, immergez-vous dans l’univers surréaliste de Dalí grâce à une visite du Théâtre-Musée conçu par cet artiste iconoclaste, ou des maisons-musées du château de Púbol et de Portlligat. Par la suite, la côte méditerranéenne rejoint les Pyrénées au point le plus oriental de la péninsule Ibérique, le Cap de Creus, classé parc naturel par ses falaises impressionnantes, ses criques enchanteresses et sa richesse végétale unique au monde. Laissez-vous envahir par le calme des villages blancs idylliques de la Costa Brava — Cadaqués, Calella de Palafrugell, Begur — jusqu’à atteindre Gérone, qui, au mois de mai, s’habille de fleurs pour le Festival “Temps de Flors”. Le Grand Tour se termine à Barcelone, joyau de la Catalogne, pleine de culture, d’esprit méditerranéen et de joie de vivre.
