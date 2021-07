Tourisme : la Catalogne est "une destination sûre pour les vacances d’été"

Malgré certaines idées reçues, la Catalogne est une destination sûre et prête à recevoir des visiteurs

"La Catalogne, comme le reste de l'Europe, prend les mesures nécessaires pour contenir les différentes variantes du Covid-19.



La région a mis en place de solides protocoles sanitaires anti Covid-19 dans le secteur du tourisme, qui permettent de contrôler et de suivre le respect des mesures de sécurité pour éviter la propagation du virus dans cette zone.



Le système de santé catalan est plus que préparé, comme le démontre le taux de vaccination, qui est le plus élevé d'Europe. Plus de la moitié des Catalans de plus de 16 ans (51,1%) a déjà un rendez-vous pour les doses nécessaires de vaccination et 66,5% ont déjà reçu une première dose de vaccin.



Le taux de vaccination est très élevé, avec une moyenne de 500 000 doses par semaine. Ce taux pourrait permettre d’atteindre l'immunité collective d’ici quelques semaines

".C'est avec ces mots que la destination Costa Daurada / Fédération d’Hôtellerie et du Tourisme de la Province de Tarragone, répond aux propos tenus par notre secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, qui a recommandé, ce jeudi 8 juillet 2021, aux Français d'éviter "l’Espagne et le Portugal" pour leurs prochaines vacances.Dans un communiqué, les professionnels du tourisme catalan tiennent d'abord à rassurer :."