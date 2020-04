Catalogne : "Le tourisme représente 11% du PIB et 12% des emplois, il s’agit d’un secteur essentiel"

TourMaG.com - A combien estimez-vous le manque à gagner actuel ?



Josefina Mariné : Pour le moment, il n’est pas encore possible de quantifier le manque à gagner mais de toute évidence, le tourisme est parmi les secteurs les plus affectés directement par la situation actuelle.



Pour rappel, le tourisme représente pour la Catalogne 11% du PIB et 12% des emplois. Il s’agit donc d’un secteur essentiel.



Il y aurait aujourd’hui 94,5% du transit aérien stoppé et 88% des nuitées suspendues. La marge restante est liée au personnel sanitaire, sécurité, etc.



Dans une allocution parlementaire, la conseillère du Gouvernement de Catalogne de l’Economie et du Savoir, Angels Chacón, a indiqué concernant le secteur du tourisme que la mission du département se concentre premièrement sur l’application de mesures de soutien et d’assistance au secteur, ensuite d’aide à la fermeture des établissements de manière ordonnée et de l’établissement de contacts nécessaires pour la mise à disposition de l’offre d’hébergement aux services sanitaires et sociaux.



Dans ce sens, Angels Chacón a fait référence à l’activation d’une ligne d’aides à destination des professionnels et micro-entreprises du secteur, dotation qui s’est vue gratifier de 2 millions d’euros aux 3,5 millions actuels ; à la préparation d’un plan de contingence à destination des marchés émetteurs de proximité (catalan, espagnol, français, et dans une moindre mesure, Pays Bas, Allemagne et Nord d’Italie), ou à la création d’un service d’intelligence artificielle pour une meilleure interprétation des scénarios futurs, entre autres.