Guerre dans le Golfe : des vols Abou Dabi-Paris de nouveau ouverts à la vente

Nous allons continuer à affréter des avions et nous allons demander aux compagnies aériennes, dès qu'elles le pourront, dans des conditions de sécurité optimales, de reprendre leurs vols commerciaux.



Nous avons demandé à la compagnie Emirates de mettre plus de vols commerciaux, plus capacitaires, avec des A380 vers Paris, Lyon et Nice.

Le ministre des Affaires étrangères échange en ce sens avec son homologue émirien pour faciliter le retour des ressortissants français sur des vols commerciaux.



Nous poursuivons notre demande de vols commerciaux supplémentaires pour les prochains jours.



Des équipes consulaires sont déployées aux postes-frontières entre Israël, l’Égypte et la Jordanie, ainsi qu’entre les Émirats et Oman et l’Arabie saoudite

"en train d'être programmés pour permettre à nos concitoyens de rentrer en France, dès aujourd'hui"