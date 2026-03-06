TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Guerre dans le Golfe : des vols Abou Dabi-Paris de nouveau ouverts à la vente

La France travaille pour augmenter les vols commerciaux depuis les Émirats arabes unis


C'est une première depuis le début du conflit : après la reprise des vols par Emirates, Etihad devrait refaire voler des avions. A partir de ce vendredi 6 mars 2026, la compagnie basée à Abou Dabi annonce reprendre un programme de vols commerciaux limité. D'ailleurs, deux avions partiront direction Paris samedi 7 mars. De son côté, la France travaille pour augmenter les vols commerciaux depuis les Émirats arabes unis.


Rédigé par le Vendredi 6 Mars 2026 à 12:30

Les voyageurs et résidents français bloqués dans les Emirats arabes unis désespèrent.

Alors que les vols partent au compte-gouttes vers la France et que l'information circule mal jusqu'à eux, nos compatriotes sont sur les nerfs, en ne voyant pas vraiment une reprise franche du trafic aérien.

Et le vol Air France, AF 4191, qui devait exfiltrer près de 300 personnes depuis Dubaï hier soir, a dû finalement faire demi-tour à cause des missiles tirés dans la région.

Dans le même temps, les aéroports de Dubaï et d'Abou Dhabi observent une montée en puissance des vols.

A lire : Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?

Ainsi, au cours des dernières 84 heures, plus de 1 140 vols ont eu lieu. Entre le 2 et le 5 mars, plus de 500 vols ont décollé depuis l'aéroport international de Dubaï et l’aéroport international Al Maktoum. Ils ont offert 105 000 sièges vers plus de 80 pays.

Un nombre qui continue d'augmenter chaque jour, mais qui ne permet pas encore de résorber considérablement le goulet d'étranglement que sont devenus ces infrastructures.

Nous vous partageons une bonne nouvelle, à ce tableau pas toujours lisible.

Guerre au Moyen-Orient : deux vols partiront d'Abou Dabi vers la France samedi !

Après Emirates et pour la première fois depuis le début du conflit, Etihad Airways, la compagnie basée à Abou Dabi, annonce elle aussi une reprise des vols commerciaux ce vendredi 6 mars 2026.

Le transporteur annonce toutefois que ces "vols commerciaux seront limités".

Malgré tout, deux vols au départ d'Abou Dabi et en direction de Paris sont programmés ce samedi 7 mars 2026. De plus, ces lignes sont ouvertes à la réservation sur le site d'Etihad.

Et dans pareilles circonstances, les tarifs qui reflètent une forte demande pour une offre limitée ont gonflé. Il faudra compter au minimum 1 929 euros pour un seul segment, entre Abou Dabi et Paris, en classe éco.

Le prix grimpe à plus de 9 500 euros pour ceux qui privilégieront le confort de la classe business.

Ce sont les prix constatés à 12h, heure française.

Il reste à savoir si le yield management est toujours actif ou si les billets vont s'envoler à mesure que les connexions au site internet de la compagnie vont augmenter.

Guerre au Moyen-Orient : la France demande à Emirates d'augmenter ses capacités

Dans ces conditions, la France s'efforce de mettre en place des solutions pour les Français bloqués dans cette région du monde.

Le gouvernement a mis en place 5 vols depuis le début de la semaine permettant de rapatrier 750 Français, comme nous le partage le Quai d'Orsay. Il y a eu la première opération, en provenance d’Oman, avec des blocs réservés pour des ressortissants français vulnérables.

Il a atterri dans la nuit du 3 au 4 mars à l’aéroport Charles de Gaulle. Puis un second, un vol affrété par la France pour des Français vulnérables depuis Charm el Cheikh vers Paris, est arrivé dans la nuit du 4 au 5 mars.

A lire : Guerre Moyen-Orient : pourquoi les vols de rapatriement de la France sont payants

Le troisième vol (militaire) est arrivé à Istres depuis Abou Dabi dans la nuit du 4 au 5 mars, quelques heures avant le 4e, toujours militaire, en provenance d'Abou Dabi, qui a atterri à Orléans.

Malheureusement, le vol d'Air France affrété par l'État français en provenance de Dubaï a dû faire demi-tour.

Philippe Tabarrot, le ministre des Transports, a réaffirmé la volonté de notre pays de poursuivre le travail.

La France demande de vols commerciaux supplémentaires pour les prochains jours !

"Nous allons continuer à affréter des avions et nous allons demander aux compagnies aériennes, dès qu'elles le pourront, dans des conditions de sécurité optimales, de reprendre leurs vols commerciaux.

Nous avons demandé à la compagnie Emirates de mettre plus de vols commerciaux, plus capacitaires, avec des A380 vers Paris, Lyon et Nice."

De son côté, le Quai d'Orsay nous explique que les équipes travaillent, elles, pour la reprise et l’augmentation des vols commerciaux depuis les Émirats arabes unis vers la France.

"Le ministre des Affaires étrangères échange en ce sens avec son homologue émirien pour faciliter le retour des ressortissants français sur des vols commerciaux.

Nous poursuivons notre demande de vols commerciaux supplémentaires pour les prochains jours.

Des équipes consulaires sont déployées aux postes-frontières entre Israël, l’Égypte et la Jordanie, ainsi qu’entre les Émirats et Oman et l’Arabie saoudite", nous confie un porte-parole adjoint du Quai d’Orsay.

Ce matin, Éléonore Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats Internationaux et des Français de l’étranger, a affirmé au micro de France Info que plusieurs vols étaient "en train d'être programmés pour permettre à nos concitoyens de rentrer en France, dès aujourd'hui".

Ce sont des vols qui peuvent être effectués aussi bien sur des appareils militaires que sur des avions commerciaux.

Emirates prévoit un retour à la normale prochainement

Et autre bonne nouvelle, la pression des gouvernements européens semble porter ses fruits.

Emirates, dans un communiqué publié ce jour, anticipe un retour à la normale prochainement.

"i[La compagnie aérienne prévoit un retour à 100 % de son réseau dans les prochains jours, sous réserve de la disponibilité de l'espace aérien et du respect de toutes les conditions opérationnelles.

La sécurité demeure, comme toujours, notre priorité absolue, tout comme notre devoir de diligence.

Hier, Emirates a transporté environ 30 000 passagers au départ de Dubaï. Dès demain, le 7 mars, Emirates assurera 106 vols aller-retour quotidiens vers 83 destinations, représentant près de 60 % de notre réseau de lignes]I", a-t-elle publié.

Elle affirme aussi augmenter considérablement ses capacités sur les marchés avec une forte demande, notamment vers le Royaume-Uni, où 11 vols quotidiens vers cinq aéroports sont programmés d'ici le 7 mars.

Tags : abou dabi, emirats arabes unis, etihad
