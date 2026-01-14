Ce n'est plus Air New Zealand : voici la nouvelle compagnie la plus sûre au monde pour 2026

C’est la première année qu’un transporteur du Golfe occupe la première place. Etihad a atteint ce résultat grâce à une flotte jeune, des avancées majeures en matière de sécurité dans le cockpit - particulièrement autour de la gestion des turbulences - et le taux d'incidents par vol le plus bas du secteur.

Les marges entre les leaders sont infimes. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la transparence dans le reporting et l'investissement dans les technologies de cockpit de nouvelle génération.