Ce n'est plus Air New Zealand : voici la nouvelle compagnie la plus sûre au monde pour 2026

Classement du site AirlineRatings.com


Le site spécialisé AirlineRatings.com a dévoilé son classement des compagnies aériennes les plus sûres pour l’année 2026. Pour la première fois de l'histoire de ce palmarès, une compagnie du Golfe, Etihad Airways, s'empare de la première place.


Rédigé par le Jeudi 15 Janvier 2026

Ce n'est plus Air New Zealand : voici la nouvelle compagnie la plus sûre au monde pour 2026. Il s'agit d'Etihad Airways - Photo Depositphotos.com Auteur zhukovsky
Worldia
Selon le dernier rapport annuel d'AirlineRatings.com, qui a audité 320 transporteurs à travers le monde, Etihad Airways a été couronnée compagnie la plus sûre de la planète.

Le transporteur détrône les compagnies aériennes d'Océanie. Etihad Airways devance des habitués du podium comme Air New Zealand, Cathay Pacific ou encore Qantas.

Geoffrey Thomas, rédacteur en chef d’AirlineRatings.com, souligne dans le communiqué officiel : « C’est la première année qu’un transporteur du Golfe occupe la première place. Etihad a atteint ce résultat grâce à une flotte jeune, des avancées majeures en matière de sécurité dans le cockpit - particulièrement autour de la gestion des turbulences - et le taux d'incidents par vol le plus bas du secteur. »

L'édition 2026 marque une évolution dans la méthodologie d'évaluation. Face à la multiplication des phénomènes météorologiques imprévisibles, AirlineRatings accorde désormais un poids prépondérant à la prévention des turbulences et à l'adhésion aux programmes de partage de données en temps réel, comme le programme Turbulence Aware de l'IATA.

Comme le précise Sharon Petersen, CEO du site : « Les marges entre les leaders sont infimes. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la transparence dans le reporting et l'investissement dans les technologies de cockpit de nouvelle génération. »

Le Top 10 des compagnies "Full-Service" en 2026

Le classement témoigne d’une compétition extrêmement serrée, avec seulement 1,3 point d'écart entre les six premiers.

On notera le retour remarqué de Singapore Airlines à la 7e place. La compagnie avait été exclue du Top 10 l'année précédente suite à un incident grave lié à des turbulences en 2025.

Le continent européen est bien représenté avec 7 compagnies aériennes figurant parmi les 25 meilleures mondiales au sein de la catégorie "Full-Service" (service complet) : Turkish Airlines, Virgin Atlantic, TAP Air Portugal Portugal, SAS, British Airways, Iberia et Lufthansa. En revanche aucune compagnie française ne figure dans ce classement.

A noter que STARLUX et Fiji Airways font leur entrée dans le classement.

🛫 Les compagnies aériennes les plus sûres en 2026

Classement AirlineRatings.com - Top 25 des compagnies à service complet

Rang Compagnie Aérienne
1 Etihad
2 Cathay Pacific
3 Qantas
4 Qatar
5 Emirates
6 Air Nouvelle-Zélande
7 Singapore Airlines
8 EVA Air
9 Virgin Australia
10 Korean Air
11 STARLUX
12 Turkish Airlines
13 Virgin Atlantic
14 ANA
15 Alaska Airlines
16 TAP Air Portugal
17 SAS
18 British Airways
19 Vietnam Airlines
20 Iberia
21 Lufthansa
22 Air Canada
23 Delta 2
24 American Airlines 3
25 Fiji Airways

Notes :

1 Airline Ratings n'est pas affilié au programme IATA Turbulence Aware.

2 Exclut Endeavor Air, la principale filiale de Delta Air Lines.

3 Exclut les principales filiales d'American Airlines, à savoir Envoy Air, Piedmont Airlines et PSA Airlines, qui opèrent toutes sous la marque American Eagle.

Source : AirlineRatings.com - Classement 2026


Et du côté des low cost...

Du côté des transporteurs à bas coûts (LCC), la filiale de Cathay Pacific, HK Express, conserve sa couronne mondiale pour la deuxième année consécutive.

Pour les voyageurs européens, c'est le groupe easyJet qui s'illustre en grimpant à la 5e place mondiale, s'imposant comme la "low-cost" la plus sûre du Vieux Continent. Elle est suivie de près par airBaltic (7e) et Wizz Air (9e).

On notera aussi l'arrivée dans le classement de Spring Airlines China, première compagnie aérienne chinoise à figurer dans ce top 25, et celle d'airBaltic, qui fait une entrée remarquée dans le top 10.

✈️ Les compagnies low-cost les plus sûres en 2026

Classement AirlineRatings.com - Top 25 des compagnies à bas prix

Rang Compagnie Aérienne
1 HK Express
2 Jetstar Airways
3 Scoot
4 flydubai (Désormais considérée comme une compagnie aérienne à service complet et sera évaluée en conséquence dans les publications futures)
5 Groupe EasyJet
6 Southwest
7 airBaltic
8 VietJet Air
9 Groupe Wizz Air
10 Groupe AirAsia 4
11 TUI Royaume-Uni
12 Vueling
13 Norwegian
14 JetBlue
15 FlyNAS
16 Cebu Pacific
17 Jet2
18 Ryanair Irlande et Royaume-Uni 5
19 Spring Airlines Chine
20 Groupe Transavia
21 Groupe Eurowings
22 Volaris 6
23 Groupe WestJet
24 GOL
25 Compagnie aérienne SKY Chili

Notes :

4 Le groupe AirAsia comprend AirAsia, AirAsia X, Thai AirAsia, Indonesia AirAsia, Philippines AirAsia et AirAsia India.

5 Ryanair opère sous différentes entités en Irlande et au Royaume-Uni.

6 Volaris inclut Volaris México et Volaris Costa Rica.

Source : AirlineRatings.com - Classement 2026 des compagnies à bas prix


