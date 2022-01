Etihad propose des prix bas pour sa classe affaires

Pour des départs depuis Paris et jusqu'au 31 août 2022, les voyageurs peuvent bénéficier d'un montant attractif à partir de 1 199 euros sur les destinations globales d'Etihad Airways.Les voyageurs souhaitant explorer Abou Dhabi en classe affaires d'Etihad peuvent profiter d'un trajet dès 1 499 euros.De plus, il est encore possible visiter l'Exposition Universelle et d'obtenir un billet gratuit pour l'événement, grâce à la compagnie.L'aéroport d'Abou Dhabi est situé à 45 minutes du site de l'Expo.