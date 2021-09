L’Expo 2020 Dubaï, l'alibi parfait pour visiter l'émirat

Pour les visiteurs, plus de 250 hôtels 3 à 5 étoiles offrent leurs services.



Et les chantiers se poursuivent, en témoigne la livraison fin 2020 de l’extravagant The Royal Atlantis Resort & Residences. Soit plus de 1 000 chambres et appartements sur The Palm Jumeirah, telles des boites empilées face au golfe Persique.



Parcs d’attractions (Adventureland, IMG Worlds of Adventure, Motiongate, Bollywood Parks, Legoland, etc.) et malls commerciaux géants (Dubaï Mall, Mall of Emirates, Deira City Center, etc.), tous placés sous le signe de la surenchère, ne doivent pas faire oublier que l’émirat est aussi une place d’échanges de fret mondialisée.



C’est sans doute l’autre surprise de la destination : associer les réalisations les plus contemporaines aux traditions marchandes ancestrales.



Les guides touristiques recommandent de visiter les souks (de l’or, des épices, aux parfums, etc.), accessibles de part et d’autre de la Creek, que l’on traverse par de vénérables bateaux en bois, les abras.



Mais il faut aussi trainer le long des quais de la Creek ou dans les ruelles commerçantes de Deira.