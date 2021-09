Après Dubaï, Thalasso N°1, Ôvoyages s'attaque au Moyen-Orient

En développant Dubaï, Thalasso N°1/Ôvoyages pose les bases d’une stratégie à long terme au Moyen Orient. En effet, le TO s’implante également à Abu Dhabi et au Qatar.



« Les Emirats Arabes Unis sont composés de destinations complémentaires. Abu Dhabi est sur un positionnement culturel. La Coupe du Monde de football est une réelle opportunité pour faire connaître le Qatar » , affirme le PDG du tour-opérateur.



La stratégie reste la même : un accompagnement par les autorités touristiques, les offices de tourisme des trois pays et l’organisation d’éductours et autres opérations marketing et de formation auprès des agences de voyages.



Depuis fin août, le voyagiste propose des ventes flash pour « tester et monter en puissance » .



Aujourd’hui, le TO est présent avec un Ô Club à Oman, un autre à Ras el Khaïmah et bientôt deux clubs à Dubaï.



Son ambition ? Faire voyager plus de 30 000 Français dans la région d’ici 3 ans, dont 20 000 à Dubaï.