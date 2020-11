Etihad Airways et SITA testent la biométrie faciale pour son équipage

Etihad Airways s'est associée à la société de technologie de l'information SITA, pour tester l'utilisation de la biométrie faciale afin d'enregistrer le personnel de cabine à l’Aéroport International d’Abou Dhabi.



Ce système permet d'identifier et authentifier les membres d'équipage, ce qui leur permettra de compléter numériquement les procédures d'enregistrement et les questions obligatoires de sûreté et de sécurité avant le vol via leurs propres appareils mobiles.



La nouvelle initiative remplacera l'actuel processus d'enregistrement où l'équipage utilisent les cartes d'identité comme moyen d’identification.



L'essai se poursuivra jusqu'en février 2021 et fournira une expérience pour l'exploration future de la technologie biométrique à utiliser dans les opérations des clients, telles que l'enregistrement et l'embarquement précise la compagnie dans un communiqué.