Etihad Airways : la 1ère compagnie au monde avec tout son personnel de bord vacciné

" Nous avons mis le vaccin à la disposition de tous nos employés de manière proactive, non seulement pour aider à lutter contre les effets du COVID-19, mais aussi pour que les voyageurs se sentent en confiance et rassurés la prochaine fois qu'ils voyagent nous.



Nous sommes la seule compagnie aérienne au monde à rendre le test COVID-19 obligatoire pour chaque passager et membre d'équipage avant chaque vol et maintenant, nous sommes la première compagnie aérienne au monde avec un équipage à bord 100% vacciné, " explique Tony Douglas, le PDG du groupe Etihad Aviation Group. Ce dernier a été parmi les premiers vaccinés de la compagnie.



Avec l’objectif du gouvernement des EAU de vacciner la moitié de la population des EAU d’ici la fin mars 2021, Etihad est en avance avec plus de 75% de toute sa main-d’œuvre ayant déjà reçu au moins une dose du vaccin.