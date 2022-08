Royal Caribbean International : nouveau protocole dès le 5 septembre 2022

La compagnie de croisières Royal Caribbean International a annoncé la mise en de nouveaux protocoles sanitaires partir du 5 septembre prochain.



Ainsi, les voyageurs non vaccinés pourront embarquer à bord des navires de la flotte et les tests seront supprimés pour les voyageurs vaccinés.



Les nouvelles directives seront les suivantes :



- Les clients non vaccinés peuvent embarquer sur présentation de résultats négatifs de tout test disponible dans le commerce, y compris les autotests



- Aucun test n'est requis pour les personnes vaccinées (2 doses de vaccin et le booster) qui partent en croisière pour une durée de neuf nuits ou moins, à l'exception des croisières en Grèce, où les exigences actuelles en matière de test s'appliquent toujours



- Pour toutes les croisières, les enfants de 5 ans et moins, n'ont pas besoin d'être vaccinés ou testés



- Pour les croisières de plus de 10 nuits, les passagers - vaccinés ou non - doivent fournir un test négatif dans les trois jours précédant la date de leur départ.