Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes

Phénomène astronomique rare, l’éclipse solaire du 12 août 2026 s’inscrit comme temps fort du voyage chez les voyagistes, notamment en Islande - Depositphotos.com, kevron2002
Phénomène astronomique rare, l’éclipse solaire du 12 août 2026 s’annonce comme un événement majeur en Europe.
Sa trajectoire débutera sur la côte nord de la Sibérie, près de la péninsule de Taïmyr et de la mer des Laptev, avant de décrire une large boucle dans l’océan Arctique en frôlant le pôle Nord, où l’occultation atteindra 98,6%.
La bande de totalité (le trajet de l'ombre de la Lune sur la Terre) s’orientera ensuite vers le sud, traversera le nord-est du Groenland, atteindra son maximum au large du nord-ouest de l’Islande, puis poursuivra sa course à travers l’Atlantique Nord jusqu’au nord de l’Espagne, pour s’achever au coucher du soleil dans les Baléares.
Dans ce contexte, l’Islande apparaît comme l’un des points d’observation les plus stratégiques, tant pour la durée de la totalité que pour ses conditions d’observation, entre ciel souvent dégagé en août, faible pollution lumineuse et paysages ouverts.
Sa trajectoire débutera sur la côte nord de la Sibérie, près de la péninsule de Taïmyr et de la mer des Laptev, avant de décrire une large boucle dans l’océan Arctique en frôlant le pôle Nord, où l’occultation atteindra 98,6%.
La bande de totalité (le trajet de l'ombre de la Lune sur la Terre) s’orientera ensuite vers le sud, traversera le nord-est du Groenland, atteindra son maximum au large du nord-ouest de l’Islande, puis poursuivra sa course à travers l’Atlantique Nord jusqu’au nord de l’Espagne, pour s’achever au coucher du soleil dans les Baléares.
Dans ce contexte, l’Islande apparaît comme l’un des points d’observation les plus stratégiques, tant pour la durée de la totalité que pour ses conditions d’observation, entre ciel souvent dégagé en août, faible pollution lumineuse et paysages ouverts.
Des offres structurées très en amont par les opérateurs
Autres articles
-
Ponant Explorations : la croissance 2026 passera par les agences
-
Paul Gauguin Croisières ouvre les ventes pour la saison 2028
-
Belambra, Exotismes, Solea... désormais vendus sur le site TUI.fr
-
Un séjour à Majorque à gagner grâce à la tombola d’Imagine for Margo
-
TUI Group lance officiellement ses activités en Roumanie
Face à cet événement rare, tour-opérateurs et croisiéristes ont rapidement construit des produits spécifiques intégrant l’éclipse comme temps fort du voyage.
Chez Nomade Aventure, l’approche est experte et immersive.
Son directeur général, Fabrice Del Taglia, explique : « Nous proposons trois voyages centrés sur l’Islande, dont un circuit en petit groupe accompagné par l’astronome Marc Buonomo et un autre encadré par le géologue et planétologue Charles Frankel, avec observation de l’éclipse depuis Látrabjarg, où elle sera la plus longue, soit une totalité de 2 minutes et 08 secondes ».
Le voyagiste propose également un autotour en van sur-mesure, baptisé « Total Eclipse of the Van ».
Le choix de l’Islande est assumé stratégiquement. « Idéalement située pour la durée de l’éclipse, légèrement plus longue au Groenland, et davantage de valeur ajoutée à la proposer en Islande qu’aux Baléares », souligne Fabrice Del Taglia, qui précise que le TO n’a volontairement pas développé de voyage en Espagne.
De son côté, TUI France, via Nouvelles Frontières, a conçu un circuit événementiel du 11 au 19 août 2026 pour « découvrir les merveilles naturelles de l’Islande tout en étant témoin d’un spectacle inoubliable comme point culminant de ce voyage ».
L’observation est prévue depuis la plage de Djúpalonssandur, associée à la découverte du Cercle d’Or, de Gullfoss au geyser Strokkur, ainsi qu’à des expériences thermales. « L’Islande est déjà perçue comme une destination singulière et spectaculaire et observer l’éclipse dans un tel décor rend le spectacle encore plus grandiose », indique le groupe.
Chez Evaneos, l’initiative est venue des partenaires locaux. « En Espagne, l’agent a souhaité mettre en avant un itinéraire thématique afin d’attirer des voyageurs curieux du phénomène », tandis qu’en Islande « la démarche était similaire : valoriser un événement rare dans une destination particulièrement spectaculaire pour l’observation ».
Chez Ponant, les itinéraires sont conçus pour offrir « une observation optimale de l’éclipse totale du 12 août 2026 », avec des parcours situés au cœur de la bande de totalité et la possibilité d’ajuster la position des navires selon la météo afin de « garantir une visibilité maximale ».
Ponant proposera trois temps forts : le Grand Nord (Spitzberg - Islande), l’Espagne et l’itinéraire Islande - Irlande, combinant observation en zone optimale, conférences d’experts et navigation dans des environnements éloignés de toute pollution lumineuse.
Chez Nomade Aventure, l’approche est experte et immersive.
Son directeur général, Fabrice Del Taglia, explique : « Nous proposons trois voyages centrés sur l’Islande, dont un circuit en petit groupe accompagné par l’astronome Marc Buonomo et un autre encadré par le géologue et planétologue Charles Frankel, avec observation de l’éclipse depuis Látrabjarg, où elle sera la plus longue, soit une totalité de 2 minutes et 08 secondes ».
Le voyagiste propose également un autotour en van sur-mesure, baptisé « Total Eclipse of the Van ».
Le choix de l’Islande est assumé stratégiquement. « Idéalement située pour la durée de l’éclipse, légèrement plus longue au Groenland, et davantage de valeur ajoutée à la proposer en Islande qu’aux Baléares », souligne Fabrice Del Taglia, qui précise que le TO n’a volontairement pas développé de voyage en Espagne.
De son côté, TUI France, via Nouvelles Frontières, a conçu un circuit événementiel du 11 au 19 août 2026 pour « découvrir les merveilles naturelles de l’Islande tout en étant témoin d’un spectacle inoubliable comme point culminant de ce voyage ».
L’observation est prévue depuis la plage de Djúpalonssandur, associée à la découverte du Cercle d’Or, de Gullfoss au geyser Strokkur, ainsi qu’à des expériences thermales. « L’Islande est déjà perçue comme une destination singulière et spectaculaire et observer l’éclipse dans un tel décor rend le spectacle encore plus grandiose », indique le groupe.
Chez Evaneos, l’initiative est venue des partenaires locaux. « En Espagne, l’agent a souhaité mettre en avant un itinéraire thématique afin d’attirer des voyageurs curieux du phénomène », tandis qu’en Islande « la démarche était similaire : valoriser un événement rare dans une destination particulièrement spectaculaire pour l’observation ».
Chez Ponant, les itinéraires sont conçus pour offrir « une observation optimale de l’éclipse totale du 12 août 2026 », avec des parcours situés au cœur de la bande de totalité et la possibilité d’ajuster la position des navires selon la météo afin de « garantir une visibilité maximale ».
Ponant proposera trois temps forts : le Grand Nord (Spitzberg - Islande), l’Espagne et l’itinéraire Islande - Irlande, combinant observation en zone optimale, conférences d’experts et navigation dans des environnements éloignés de toute pollution lumineuse.
Une demande plurielle et déjà sous tension
Contrairement à une idée reçue, l’astrotourisme ne s’adresse pas uniquement aux astronomes amateurs.
Selon Fabrice Del Taglia, ces voyages ciblent d’abord « ceux qui sont attirés par l’Islande, qui reste le cœur de l’itinéraire, et intéressés d’y vivre un événement rare et toujours spectaculaire ».
TUI confirme cette diversification des profils : « Les fidèles de la marque connaissent désormais notre gamme "Evénements du Monde" et sauront profiter de cette occasion spéciale », mais l’offre attire aussi « de nouveaux clients en quête de nouvelles expériences ou amateurs d’astronomie ».
Evaneos distingue une première vague d’aficionados réservant très en amont, suivie par un public intéressé découvrant l’événement et des voyageurs déjà présents sur la destination en haute saison.
Les premiers indicateurs confirment un engouement tangible. Chez Nomade Aventure, « deux voyages sont complets, mais à très petit effectif (7 pax chacun), le potentiel était très supérieur », l’offre ayant été limitée par les capacités d’hébergement.
En Islande, « la période d’août 2026 est déjà saturée, avec des hébergements et services complets bien plus tôt que d’habitude », selon Evaneos. TUI observe également une demande ayant « dépassé l’objectif fixé ».
Pour les professionnels, l’éclipse du 12 août 2026 dépasse ainsi le simple cadre scientifique pour devenir un véritable levier touristique, entre réservations anticipées, saturation de certaines destinations et diversification des clientèles.
Selon Fabrice Del Taglia, ces voyages ciblent d’abord « ceux qui sont attirés par l’Islande, qui reste le cœur de l’itinéraire, et intéressés d’y vivre un événement rare et toujours spectaculaire ».
TUI confirme cette diversification des profils : « Les fidèles de la marque connaissent désormais notre gamme "Evénements du Monde" et sauront profiter de cette occasion spéciale », mais l’offre attire aussi « de nouveaux clients en quête de nouvelles expériences ou amateurs d’astronomie ».
Evaneos distingue une première vague d’aficionados réservant très en amont, suivie par un public intéressé découvrant l’événement et des voyageurs déjà présents sur la destination en haute saison.
Les premiers indicateurs confirment un engouement tangible. Chez Nomade Aventure, « deux voyages sont complets, mais à très petit effectif (7 pax chacun), le potentiel était très supérieur », l’offre ayant été limitée par les capacités d’hébergement.
En Islande, « la période d’août 2026 est déjà saturée, avec des hébergements et services complets bien plus tôt que d’habitude », selon Evaneos. TUI observe également une demande ayant « dépassé l’objectif fixé ».
Pour les professionnels, l’éclipse du 12 août 2026 dépasse ainsi le simple cadre scientifique pour devenir un véritable levier touristique, entre réservations anticipées, saturation de certaines destinations et diversification des clientèles.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Caroline Lelievre
Voir tous les articles de Caroline Lelievre