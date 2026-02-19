TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

"Embarquez sans le bébé !" La proposition qui coûte cher au croisiériste [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage


Une famille a vu l'embarquement de son bébé refusé pour une croisière, en raison de problème de formalités. Défaut d'information, zèle... la Médiation tourisme et voyage (MTV) décrypte ce nouveau cas de litige pour TourMaG.


Rédigé par le Vendredi 27 Février 2026 à 07:23

"Embarquez sans le bébé !" La proposition qui coûte cher au croisiériste - Depositphotos.com, Studiobarcelona
"Embarquez sans le bébé !" La proposition qui coûte cher au croisiériste - Depositphotos.com, Studiobarcelona
Hurtigruten
Une cliente conteste le refus d’embarquement de sa famille pour une croisière France - Italie - Malte - Espagne et réclame le remboursement intégral.

La réservation concernait la cliente, son conjoint, leurs parents et leur bébé né en France, tous ressortissants singapouriens avec titres de séjour ou visas valides.

Dès la réservation, la cliente avait demandé des précisions sur les formalités liées au bébé.

La compagnie avait répondu qu’aucun visa n’était requis pour un séjour inférieur à 90 jours. Malgré l’acceptation des bagages à l’enregistrement, l’embarquement du bébé a été refusé, sous prétexte de l’absence de tampon sur son passeport et d’un document de circulation pour mineur (DCEM).

La cliente signale une incohérence dans l’application des règles et un comportement agressif et discriminatoire du personnel, ainsi que la stupide proposition de départ en laissant le bébé.


Ce que disent les textes :

Sur le plan juridique, le Code du tourisme impose au professionnel une obligation d’information précontractuelle (articles L.211-8 et R.211-4).

Le professionnel est responsable de plein droit pour l’exécution du forfait (article L.211-16).

Les documents fournis laissaient croire que le passeport du bébé suffisait, et le DCEM, facultatif, n’avait pas été mentionné.

Ce que préconise la Médiation Tourisme et Voyage :

Le défaut d’information a empêché la famille de respecter les formalités et engage la responsabilité de la compagnie.

Ainsi, le refus d’embarquement ne peut être imputé aux voyageurs.

Il est estimé que la cliente doit obtenir le remboursement intégral de la croisière, conformément au Code du tourisme et au principe de responsabilité de plein droit.

Retrouvez tous les cas pratiques de la Médiation Tourisme et Voyage en cliquant ICI.

La Médiation Tourisme et Voyage :

"Embarquez sans le bébé !" La proposition qui coûte cher au croisiériste [ABO]
En 2024, la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a traité 16 000 dossiers.

Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.

Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.

Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.

Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.

www.mtv.travel


Lu 491 fois

Tags : mediation, mtv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

"Embarquez sans le bébé !" La proposition qui coûte cher au croisiériste [ABO]

"Embarquez sans le bébé !" La proposition qui coûte cher au croisiériste [ABO]

Entreprises du tourisme : que vous réserve la fiscalité en 2026 ? [ABO] Entreprises du tourisme : que vous réserve la fiscalité en 2026 ? [ABO]

S4BT (CDS Groupe) vise le milliard d’euros de chiffre d’affaires [ABO] S4BT (CDS Groupe) vise le milliard d’euros de chiffre d’affaires [ABO]

Destinations singulières : l'Ouzbékistan, sur la légendaire "route de la soie" [ABO] Destinations singulières : l'Ouzbékistan, sur la légendaire "route de la soie" [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO] Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO] Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO] Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Dernière heure

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025

TAP Air Portugal lance une liaison directe entre Lisbonne et Orlando

Asie : DTH Travel dévoile ses nouveaux itinéraires immersifs

Brand News

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis
En permettant aux conseillers de créer des devis inspirants et hyper personnalisés jusquʼà cinq...
Les annonces

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon
Distribution

Distribution

Dogan Voyages : les clients ont-ils été victimes d'une escroquerie ?

Dogan Voyages : les clients ont-ils été victimes d'une escroquerie ?
Partez en France

Partez en France

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Asie : DTH Travel dévoile ses nouveaux itinéraires immersifs

Asie : DTH Travel dévoile ses nouveaux itinéraires immersifs
Production

Production

Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes

Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal lance une liaison directe entre Lisbonne et Orlando

TAP Air Portugal lance une liaison directe entre Lisbonne et Orlando
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Congo : Kamba Africa propose des expériences immersives au cœur de la forêt tropicale

Congo : Kamba Africa propose des expériences immersives au cœur de la forêt tropicale
HotelMaG

Hébergement

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant Explorations : la croissance 2026 passera par les agences

Ponant Explorations : la croissance 2026 passera par les agences
TravelJobs

Emploi & Formation

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub

S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias