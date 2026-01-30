Bombe sur les rails, un premier vol raté... et une pénalité en prime pour le passager ! [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage

En raison de la découverte d'un engin explosif datant de la Seconde Guerre mondiale, le trafic ferroviaire a été interrompu, empêchant un passager d'arriver à temps pour son premier vol. Contraint de modifier son itinéraire pour rejoindre sa destination, le voyageur s'est vu infliger une pénalité financière par la compagnie aérienne pour non-respect du trajet initial. La Médiation Tourisme et Voyage nous décrypte ce cas bien particulier !

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 6 Février 2026

