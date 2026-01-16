Vol sec annulé : qui de l’agence ou de la compagnie doit indemniser les passagers ? [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage

Un vol annulé et des passagers qui réclament, outre le remboursement, l’indemnisation forfaitaire de 600€ prévue par le règlement européen. La Médiation Tourisme et Voyage décrypte ce cas concret pour les lecteurs de TourMaG.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 23 Janvier 2026

Lu 744 fois