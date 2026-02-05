Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines

TourMaG - Ce nouveau régime concerne toutes les réclamations faites après le 7 août 2025 ?



Jean-Pierre Mas : Les réclamations faites après le 7 août 2025 qui est la date de publication du décret tomberont sous le nouveau régime.



Si la réclamation a été faite avant le 7 août 2025, alors elle n'entre pas dans le champ du décret. Idem, si l’incident à l’origine du litige est antérieur au 7 février 2022 (c’est-à-dire plus de 4 ans avant l’entrée en vigueur, ndlr) .



Nous allons donc recevoir dès cette semaine de nombreuses demandes.



TourMaG - Comment comptez-vous absorber cet afflux ?



Jean-Pierre Mas : En 2025, nous avons reçu environ 17 000 demandes au total. Sur ce volume, près des deux tiers - soit environ 12 000 dossiers - concernaient le transport aérien.



Il s’agissait principalement de réclamations liées aux annulations, aux retards ou aux refus d’embarquement, sujets que nous venons d’évoquer. Une partie plus marginale portait sur les bagages ou sur des prestations à bord jugées non conformes.



Nous estimons que le nombre de demandes pourrait passer de 17 000 à 50 000. L’écart est donc conséquent. Pour nous adapter, nous avons d’abord renforcé notre équipe de juristes : nous sommes passés de 9 à 20, avec un objectif d’atteindre 30 juristes dans les prochains mois. Nous avons également déménagé dans des locaux plus spacieux.



Par ailleurs, nous avons développé des outils technologiques afin d’améliorer l’efficacité du traitement des dossiers ainsi que la saisine en ligne des dossiers. Parmi eux, un outil particulièrement important : l’intelligence artificielle.



En effet, les nouveaux dossiers porteront souvent sur un même incident ou un même dommage, par exemple, les passagers d’un vol arrivé avec quatre heures de retard. Jusqu’à présent, ces dossiers étaient traités individuellement, quasiment à la main.



Désormais, le traitement en back office pourra être collectif, même si l’avis rendu restera individualisé pour chaque passager ou famille, conformément aux obligations en vigueur.



Les outils d’intelligence artificielle doivent être déployés en février ; ils sont actuellement en phase de test.



En résumé, nous avons à la fois renforcé les effectifs et développé des outils pour faire face à la hausse des demandes.



Nous faisons appel à l’intelligence artificielle, mais nous garderons toujours une vigilance et une vérification humaines. Aucun document issu de l’IA ne sera diffusé sans avoir été préalablement contrôlé par un intervenant humain.