Restaurants à visiter à Monaco : guide pour les touristes gourmets


Découvrez les meilleurs restaurants de Monaco pour les gourmets : des restaurants Michelin aux brasseries en bord de mer. Un guide sélectionné des meilleurs restaurants de Monte-Carlo.


Rédigé par Evelina Brown le Vendredi 6 Février 2026

© melodytemple / Unsplash
Agencia Catalana de Turisme

Non seulement Monaco est connue depuis des temps immémoriaux pour son glamour et ses yachts, mais elle peut également se vanter d'avoir l'une des meilleures scènes culinaires d'Europe. On y trouve tous les restaurants gastronomiques légendaires, ainsi que des bistrots en bord de mer.

La petite principauté compte tellement d'établissements de qualité qu'il est difficile de faire son choix. Voici la liste des meilleurs restaurants à Monaco pour vous aider à planifier votre dîner ou votre circuit gastronomique.

Les 5 meilleurs établissements de Monaco

Le choix de cafés et de restaurants de qualité à Monaco est immense. Comme le souligne le guide Monaco1.com, ils proposent une grande variété de plats, des mets des plus grandes nations et une ambiance incroyable : est-ce que les restaurants sont ouverts à Monaco et que tout le monde s'y presse.

Louis XV : Alain Ducasse (Hôtel de Paris)

C'est l'un des restaurants de prestige à Monaco, l'un des plus connus et le véritable représentant de la haute cuisine de la principauté. Louis XV est un restaurant trois étoiles Michelin qui transporte le client dans un paradis culinaire avec Alain Ducasse et ses traditions. Le menu est composé de produits locaux de la Côte d'Azur : légumes, fruits de mer et fromages fins. C'est l'un des restaurants où les gens ne viennent pas seulement pour manger, mais aussi pour assister à un spectacle culinaire.

Blue Bay (Monte-Carlo Bay Hotel & Resort)

Un autre restaurant Michelin, où le chef Marcel Ravin sert un menu moderne et vivant, inspiré de ses origines caribéennes. Dans ce cas, ou manger à monaco en famille et savourer le paysage. L'endroit regorge d'un incroyable mélange de saveurs : la cuisine française traditionnelle est habilement combinée avec les saveurs tropicales. La cuisine ouverte vous permet de voir le processus de préparation, et la terrasse face à la mer rend l'expérience encore plus agréable.

La Marée (Port Palace)

Selon les évaluations de Monaco1, La Marée sera une révélation pour les amateurs de fruits de mer. Le restaurant est situé sur le toit du Port Palace, où l'on trouve les meilleures variétés de poissons et de fruits de mer, cuisinés selon la technique de la pêche du jour, ce qui leur permet de conserver leur fraîcheur et leur saveur naturelle. En été, il est préférable de réserver une table en terrasse : la vue sur le port et les yachts rendra votre expérience unique. Vous trouverez ici un endroit agréable pour profiter d'un rendez-vous romantique ou d'un dîner tranquille dans le style traditionnel méditerranéen.

COYA Monte-Carlo

COYA est l'endroit où vous devez vous rendre si vous avez besoin d'un cadre lumineux, audacieux et plein d'ambiance. Il propose une cuisine péruvienne avec une touche contemporaine : ceviche, tiradito, cocktails maison, avec un accent mis sur la fraîcheur et l'originalité. Même les soirées sont colorées et branchées : musique, bar, cuisine ouverte et ambiance latine légère. COYA est l'autre option si vous en avez assez des saveurs européennes.

Avenue 31 Brasserie

Si vous ne savez pas où manger à Monaco, choisissez l'Avenue 31. Il s'agit d'une brasserie européenne moderne primée, située au bord de l'eau, qui propose l'un des meilleurs choix de poissons frais et de plats de saison. L'intérieur n'est pas trop prétentieux, il est lumineux et clair, le service est toujours attentionné et l'ambiance convient aussi bien à un déjeuner en famille qu'à un dîner entre amis. Lorsque le temps le permet, installez-vous à une table en terrasse. Il est particulièrement facile d'y discuter longuement autour d'un verre de vin.

Bien que petite, Monaco est la capitale gastronomique de la Côte d'Azur. On y trouve à la fois des restaurants gastronomiques légendaires, des concepts innovants, des fusion péruviennes, des établissements familiaux et des terrasses en bord de mer. Les différents établissements ne se contentent pas de servir de la nourriture, ils offrent à chaque client une expérience, un service et une ambiance qu'il n'oubliera jamais. Utilisez Monaco1 pour trouver les établissements les mieux notés.


Restaurants à visiter à Monaco : guide pour les touristes gourmets

