

Non seulement Monaco est connue depuis des temps immémoriaux pour son glamour et ses yachts, mais elle peut également se vanter d'avoir l'une des meilleures scènes culinaires d'Europe. On y trouve tous les restaurants gastronomiques légendaires, ainsi que des bistrots en bord de mer.



La petite principauté compte tellement d'établissements de qualité qu'il est difficile de faire son choix. Voici la liste des meilleurs restaurants à Monaco pour vous aider à planifier votre dîner ou votre circuit gastronomique.