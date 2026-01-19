Heritage Resorts & Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée

Pensé comme une ode aux saveurs, au partage et à la transmission, ce programme d’exception se déploie tout au long de l’année sous la forme de rendez-vous mensuels soigneusement orchestrés. Chefs étoilés internationaux, sommeliers de renom, artisans passionnés et talents émergents se succéderont pour faire vibrer les tables d’Heritage Awali Golf & Spa Resort, d’Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort et du restaurant gastronomique Le Château de Bel Ombre. Au fil des saisons, créations culinaires audacieuses, accords mets-vins inédits et expériences œnologiques mémorables composeront une partition gastronomique riche, raffinée et profondément inspirée.
De janvier à décembre, chaque mois devient ainsi l’occasion d’une rencontre singulière entre les terroirs, les cultures et les savoir-faire. L’année s’ouvre avec la venue de Fabrice Dallais et Christian Dauriac, annonçant d’emblée une programmation exigeante et généreuse. Très rapidement, les tables de Heritage Resorts accueilleront des figures majeures de la gastronomie française et internationale, à commencer par Éric Canino. Chef doublement étoilé du restaurant La Voile à La Réserve Ramatuelle, près de Saint-Tropez, il est reconnu pour sa cuisine méditerranéenne, à la fois solaire, précise et profondément élégante. Ses résidences, prévues le 11 février au Gin’ja à Heritage Le Telfair et le 14 février à La Réserve Golf Links promettent des moments de grâce culinaire où la Méditerranée dialogue subtilement avec les produits de l’océan Indien.
Autre temps fort du calendrier : la venue de Christopher Hache, ancien chef étoilé de l’Hôtel de Crillon à Paris. Réputé pour sa cuisine française contemporaine, à la fois technique et créative, il apportera à Maurice sa vision personnelle de la gastronomie, mêlant rigueur, élégance et émotion. Ses résidences, les 18 février au restaurant O’Grill, situé au golf du Château et 20 février au Gin’ja, à Heritage Le Telfair, offriront aux convives une occasion rare de découvrir son univers dans un cadre d’exception.
Le calendrier 2026 fait également la part belle à d’autres grandes signatures. Pascal Bastian, chef doublement étoilé du restaurant Le 1424 à Colmar, partagera sa vision d’une cuisine alsacienne moderne et engagée, profondément respectueuse du produit et de la saisonnalité. Plus tard dans l’année, le chef danois Jakob Mielcke, à la tête du restaurant étoilé Mielcke & Hurtigkarl à Copenhague, proposera une immersion dans l’univers nordique, où minimalisme, esthétisme et durabilité s’entrelacent avec finesse. Sa cuisine sera à découvrir les 13 octobre à Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort et 15 octobre au Château de Bel Ombre. Enfin, Jacques Barnachon, chef étoilé du restaurant Le Coq aux Champs en Belgique, viendra clôturer la saison des résidences avec une cuisine de terroir contemporaine, sincère et généreuse, fidèle à ses racines.
Au-delà des résidences de chefs, le calendrier culinaire Heritage 2026 se distingue par une programmation événementielle riche. Tout au long de l’année, wine dinners, collaborations entre chefs et vignerons, dégustations de grands crus et découvertes de domaines viticoles d’exception viendront enrichir l’expérience. Parmi les temps forts incontournables, la Semaine Île Bourbon, organisée au mois de mai, célébrera le patrimoine culinaire réunionnais à travers des recettes emblématiques et des produits identitaires. La Semaine de la Sommellerie, du 1er au 9 août, mettra quant à elle à l’honneur l’art subtil des accords mets-vins, tandis que le Festival du Chocolat, du 15 au 21 juin, séduira les amateurs de douceurs et de créations chocolatées. Enfin, la Semaine de la Gastronomie Durable, du 5 au 11 octobre, soulignera l’engagement de Heritage Resorts & Golf en faveur d’une cuisine responsable, attentive aux enjeux environnementaux, à la valorisation des producteurs locaux et au respect des ressources.
La fin de l’année sera marquée par les fêtes de fin d’année, célébrées à travers des menus signatures imaginés par le chef Laurent Lemal, chef étoilé français, et la cheffe pâtissière Julie Lemal. Ensemble, ils proposeront une expérience culinaire complète, mêlant tradition et créativité, où chaque plat raconte une histoire devient un moment de partage. Dans l’atmosphère chaleureuse et élégante du domaine de Bel Ombre, ces rendez-vous festifs viendront conclure une année placée sous le signe de l’excellence, de la convivialité et du plaisir.
Avec ce calendrier culinaire 2026, Heritage Resorts & Golf confirme sa position de destination gastronomique incontournable dans l’océan Indien. Bien plus qu’une succession d’événements, cette programmation incarne une vision : celle d’une gastronomie vivante, ouverte sur le monde, profondément ancrée dans les terroirs et les saisons, et pensée comme une expérience globale. Entre art de vivre, hospitalité d’exception et créativité culinaire, Heritage Resorts & Golf transforme chaque repas en un véritable voyage sensoriel.
Pour plus d’informations, visitez le site web de Heritage Resorts & Golf
