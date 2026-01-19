Heritage Resorts & Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée

De janvier à décembre, chaque mois devient ainsi l’occasion d’une rencontre singulière entre les terroirs, les cultures et les savoir-faire. L’année s’ouvre avec la venue de Fabrice Dallais et Christian Dauriac, annonçant d’emblée une programmation exigeante et généreuse. Très rapidement, les tables de Heritage Resorts accueilleront des figures majeures de la gastronomie française et internationale, à commencer par Éric Canino. Chef doublement étoilé du restaurant La Voile à La Réserve Ramatuelle, près de Saint-Tropez, il est reconnu pour sa cuisine méditerranéenne, à la fois solaire, précise et profondément élégante. Ses résidences, prévues le 11 février au Gin’ja à Heritage Le Telfair et le 14 février à La Réserve Golf Links promettent des moments de grâce culinaire où la Méditerranée dialogue subtilement avec les produits de l’océan Indien.



Autre temps fort du calendrier : la venue de Christopher Hache, ancien chef étoilé de l’Hôtel de Crillon à Paris. Réputé pour sa cuisine française contemporaine, à la fois technique et créative, il apportera à Maurice sa vision personnelle de la gastronomie, mêlant rigueur, élégance et émotion. Ses résidences, les 18 février au restaurant O’Grill, situé au golf du Château et 20 février au Gin’ja, à Heritage Le Telfair, offriront aux convives une occasion rare de découvrir son univers dans un cadre d’exception.



Le calendrier 2026 fait également la part belle à d’autres grandes signatures. Pascal Bastian, chef doublement étoilé du restaurant Le 1424 à Colmar, partagera sa vision d’une cuisine alsacienne moderne et engagée, profondément respectueuse du produit et de la saisonnalité. Plus tard dans l’année, le chef danois Jakob Mielcke, à la tête du restaurant étoilé Mielcke & Hurtigkarl à Copenhague, proposera une immersion dans l’univers nordique, où minimalisme, esthétisme et durabilité s’entrelacent avec finesse. Sa cuisine sera à découvrir les 13 octobre à Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort et 15 octobre au Château de Bel Ombre. Enfin, Jacques Barnachon, chef étoilé du restaurant Le Coq aux Champs en Belgique, viendra clôturer la saison des résidences avec une cuisine de terroir contemporaine, sincère et généreuse, fidèle à ses racines.

