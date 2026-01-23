Carrefour Voyages lance sa marque propre de séjours, "Les Créations"

Si le client trouve un package identique moins cher ailleurs, Carrefour Voyages lui rembourse la différence

chaque offre a été soigneusement construite avec souvent des attentions négociées par nos experts : expérience exclusive, surclassement, massage, cadeau d’accueil...

L'offre s’articule autour de- Les moments malins avecpour les petits budgets ;- Les moments ensemble pensés pour- Les moments d’ailleurs :- Les moments intenses, pouret vibrantes ;- Les moments d’exception, pour desA noter que "Les Créations" bénéficient de. "", précise le Groupe, qui ajoute : "".L’offre inclut également des services commecumulés en euros sur la cagnotte club Carrefour des clients (0,50% du montant, porté à 0,75% avec la Carte PASS) ; uneavec la possibilité de régler en 3 ou 4 fois avec la Carte PASS.Par ailleurs en agences de voyages,présentant les séjours et circuits phare des Créations Voyages est disponible.