Carrefour Voyages lance sa marque propre de séjours, "Les Créations"

Carrefour Voyages lance sa nouvelle marque propre de séjours : "Les Créations" - DepositPhotos.com, viperagp
Alors que le groupe Carrefour propose déjà ses produits de marque, il a décidé de dupliquer ce modèle à sa branche tourisme, en lançant "Les Créations".
Sous la signature "Rêvé par vous, créé par nous", Carrefour Voyages propose ainsi "plus de 1 400 séjours et circuits répartis sur plus de 40 destinations et 5 continents", précise le Groupe dans un communiqué de presse.
Une offre "totalement flexible" où la durée, le choix de la compagnie aérienne, les horaires comme les envies spécifiques des clients sont personnalisables.
"Les Créations sont nées d’une conviction simple : un beau voyage est avant tout un moment qui marque. Nous mettons toute notre expertise et notre passion au service de la qualité, pour offrir à nos clients des expériences, pensées pour leur faire vivre des souvenirs inoubliables", a déclaré, à ce sujet, Khalida Belhadrouf, la directrice générale de Carrefour Voyages.
Sous la signature "Rêvé par vous, créé par nous", Carrefour Voyages propose ainsi "plus de 1 400 séjours et circuits répartis sur plus de 40 destinations et 5 continents", précise le Groupe dans un communiqué de presse.
Une offre "totalement flexible" où la durée, le choix de la compagnie aérienne, les horaires comme les envies spécifiques des clients sont personnalisables.
"Les Créations sont nées d’une conviction simple : un beau voyage est avant tout un moment qui marque. Nous mettons toute notre expertise et notre passion au service de la qualité, pour offrir à nos clients des expériences, pensées pour leur faire vivre des souvenirs inoubliables", a déclaré, à ce sujet, Khalida Belhadrouf, la directrice générale de Carrefour Voyages.
"Les Créations", une offre flexible et des services exclusifs
Autres articles
L'offre s’articule autour de cinq typologies de "Moments" :
- Les moments malins avec des bons plans pour les petits budgets ;
- Les moments ensemble pensés pour les familles ;
- Les moments d’ailleurs : des circuits et des rencontres découverte ;
- Les moments intenses, pour des expériences immersives et vibrantes ;
- Les moments d’exception, pour des séjours raffinés et prestigieux.
A noter que "Les Créations" bénéficient de la Garantie Prix Bas de Carrefour. "Si le client trouve un package identique moins cher ailleurs, Carrefour Voyages lui rembourse la différence", précise le Groupe, qui ajoute : "chaque offre a été soigneusement construite avec souvent des attentions négociées par nos experts : expérience exclusive, surclassement, massage, cadeau d’accueil...".
L’offre inclut également des services comme une conciergerie 24h/24 ; des avantages fidélité cumulés en euros sur la cagnotte club Carrefour des clients (0,50% du montant, porté à 0,75% avec la Carte PASS) ; une flexibilité de paiement avec la possibilité de régler en 3 ou 4 fois avec la Carte PASS.
Par ailleurs en agences de voyages, un catalogue présentant les séjours et circuits phare des Créations Voyages est disponible.
Lire aussi : Carrefour Voyages partenaire de la Fondation "Je pars tu pars il part"
- Les moments malins avec des bons plans pour les petits budgets ;
- Les moments ensemble pensés pour les familles ;
- Les moments d’ailleurs : des circuits et des rencontres découverte ;
- Les moments intenses, pour des expériences immersives et vibrantes ;
- Les moments d’exception, pour des séjours raffinés et prestigieux.
A noter que "Les Créations" bénéficient de la Garantie Prix Bas de Carrefour. "Si le client trouve un package identique moins cher ailleurs, Carrefour Voyages lui rembourse la différence", précise le Groupe, qui ajoute : "chaque offre a été soigneusement construite avec souvent des attentions négociées par nos experts : expérience exclusive, surclassement, massage, cadeau d’accueil...".
L’offre inclut également des services comme une conciergerie 24h/24 ; des avantages fidélité cumulés en euros sur la cagnotte club Carrefour des clients (0,50% du montant, porté à 0,75% avec la Carte PASS) ; une flexibilité de paiement avec la possibilité de régler en 3 ou 4 fois avec la Carte PASS.
Par ailleurs en agences de voyages, un catalogue présentant les séjours et circuits phare des Créations Voyages est disponible.
Lire aussi : Carrefour Voyages partenaire de la Fondation "Je pars tu pars il part"