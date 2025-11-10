Carrefour Voyages partenaire de la Fondation "Je pars tu pars il part"

En sensibilisant les voyageurs aux enjeux du tourisme solidaire et en encourageant leur générosité, chaque collaborateur deviendra ainsi ambassadeur de la Fondation et contribuera directement à rendre les vacances accessibles à tous

Carrefour Voyages et la Fondation "Je pars, tu pars, il part" ont officialisé, le 5 novembre 2025,destiné à mobiliser clients et conseillers voyages autour d’un même objectif :est désormais proposé en fin de réservation en ligne et sera déployé dans. Les fonds collectés sont intégralement reversés à la Fondation, afin de financer des départs en vacances et de soutenir ses programmes solidaires.", précisent les partenaires dans un communiqué.Pour accompagner ce lancement,de formation a été proposé à l’ensemble des équipes en agence afin de présenter les actions de la Fondation et les modalités du partenariat.