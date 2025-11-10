TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Carrefour Voyages partenaire de la Fondation "Je pars tu pars il part"

Un module de dons intégré à la fin du parcours de réservation


Carrefour voyages et la Fondation Je pars tu pars il part ont signé, le 5 novembre dernier, un partenariat visant à favoriser l’accès aux vacances pour celles et ceux qui en sont éloignés. Un module de dons, intégré à la fin du parcours de réservation sur le site marchand de Carrefour Voyages, permet aux clients d’ajouter 2€ ou plus à leur panier pour soutenir les actions de la Fondation.


Lundi 10 Novembre 2025

Carrefour Voyages et la Fondation "Je pars, tu pars, il part" ont officialisé, le 5 novembre 2025, un partenariat destiné à mobiliser clients et conseillers voyages autour d’un même objectif : rendre les vacances accessibles au plus grand nombre.

Un module de don (à partir de 2€) est désormais proposé en fin de réservation en ligne et sera déployé dans 99 agences intégrées Carrefour Voyages. Les fonds collectés sont intégralement reversés à la Fondation, afin de financer des départs en vacances et de soutenir ses programmes solidaires.

"En sensibilisant les voyageurs aux enjeux du tourisme solidaire et en encourageant leur générosité, chaque collaborateur deviendra ainsi ambassadeur de la Fondation et contribuera directement à rendre les vacances accessibles à tous", précisent les partenaires dans un communiqué.

Pour accompagner ce lancement, un webinaire de formation a été proposé à l’ensemble des équipes en agence afin de présenter les actions de la Fondation et les modalités du partenariat.

Plus de 17 500 personnes aidées par la Fondation

Depuis 10 ans, plus de 17 500 personnes, enfants et adultes, ont déjà profité des programmes de la Fondation, dont 5 500 sur la seule année 2025.

La structure fédère chaque année les acteurs du marché touristique et des loisirs en France (hébergeurs, acteurs institutionnels, associations etc.) ainsi que des bénévoles et partenaires solidaires.

"Nous sommes très heureux que Carrefour voyages nous rejoigne comme partenaire. L’engagement d’un acteur d’une telle envergure marque un tournant majeur pour amplifier notre action et renforcer notre impact. Chaque don compte pour accompagner le plus grand nombre", a déclaré Germain Lelarge, président et fondateur de Je pars, tu pars, il part.

Tags : carrefour voyages, je pars tu pars il part
