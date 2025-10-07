Le projet "Cap Solidarité" veut faire partir en vacances 10 000 familles

Le fonds de dotation « Je pars, tu pars, il part » et le skieur et navigateur Aurélien Ducroz s’associent pour lancer Cap Solidarité, un projet inédit alliant exploits sportifs et engagement social, avec pour objectif de permettre à 10 000 familles en difficulté de partir en vacances d’ici 2028.
Depuis plus de dix ans, le fonds de dotation œuvre pour offrir à des familles et publics en difficulté l’opportunité de goûter à la joie des vacances, un droit encore inaccessible pour beaucoup.
Chaque année, en France, 40% des Français et plus de la moitié des familles avec enfants ne partent jamais en vacances, et un enfant sur quatre grandit sans jamais quitter son quotidien.
C’est pour répondre à cette injustice que Germain Lelarge, fondateur de « Je pars, tu pars, il part », a imaginé Cap Solidarité.
"Les vacances peuvent changer une vie, parfois même un destin. Elles sont un levier pour bâtir une société plus juste et solidaire. Ce projet marque un tournant dans notre action", souligne Germain Lelarge dans un communiqué.
Cap Solidarité : un défi sportif au service de la solidarité
Le projet repose sur deux défis portés par Aurélien Ducroz :
- la mer, avec la préparation d’un bateau IMOCA de 60 pieds pour participer à la Route du Rhum en 2026, à la Transat Café L’Or en 2027, et culminant avec le Vendée Globe 2028, tour du monde en solitaire et sans escale.
- la montagne, avec l’ascension des 82 sommets de plus de 4 000 mètres des Alpes, répartis entre la France, la Suisse et l’Italie.
"Grimper des montagnes, naviguer sur toutes les mers du globe et faire le tour du monde, ce sont de grands projets sportifs, mais leur donner un sens et contribuer à lever des fonds pour Je pars, tu pars, il part, je trouve cela vraiment fort", explique Aurélien Ducroz.
Chaque exploit sportif sera ainsi un levier pour multiplier les ressources et l’impact du fonds, tout en sensibilisant le grand public à l’accès aux vacances pour tous.
Appel à mécènes et engagement des entreprises
Pour concrétiser ce projet ambitieux, le fonds et Aurélien Ducroz lancent un appel aux entreprises et partenaires mécènes.
Les entreprises qui s’engageront dans Cap Solidarité bénéficieront d’une visibilité forte, d’une dynamique RSE impactante et d’expériences uniques à bord de l’IMOCA « Je pars, tu pars, il part ».
Le projet prévoit également de faire participer les familles bénéficiaires et les jeunes éloignés des vacances à travers des ateliers pédagogiques, des contenus immersifs et des initiations à la voile, permettant de partager au plus près les exploits sportifs.
"J’ai grandi à Chamonix, puis j’ai découvert la mer et d’autres paysages extraordinaires. Il m’a semblé naturel de partager cette chance et de permettre à des milliers de familles de découvrir ces espaces", conclut Aurélien Ducroz.
