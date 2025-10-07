Le projet "Cap Solidarité" veut faire partir en vacances 10 000 familles

Pour concrétiser ce projet ambitieux, le fonds et Aurélien Ducroz lancent un appel aux entreprises et partenaires mécènes.



Les entreprises qui s’engageront dans Cap Solidarité bénéficieront d’une visibilité forte, d’une dynamique RSE impactante et d’expériences uniques à bord de l’IMOCA « Je pars, tu pars, il part ».



Le projet prévoit également de faire participer les familles bénéficiaires et les jeunes éloignés des vacances à travers des ateliers pédagogiques, des contenus immersifs et des initiations à la voile, permettant de partager au plus près les exploits sportifs.



" J’ai grandi à Chamonix, puis j’ai découvert la mer et d’autres paysages extraordinaires. Il m’a semblé naturel de partager cette chance et de permettre à des milliers de familles de découvrir ces espaces ", conclut Aurélien Ducroz.