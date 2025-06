Fondation Je pars, tu pars, il part : plus vite, plus haut, plus fort !

Grâce aux dons des participants et à une vente aux enchères par le commissaire-priseur Yonathan Chamla, la soirée a permis de collecter plus de 145 000 euros.



Ces fonds financeront les programmes 2025 de la fondation, qui prévoient d'accompagner plus de 1 200 familles, soit 6 000 enfants et adultes, vers des séjours de vacances.



"Les vacances peuvent changer une vie, parfois même un destin" , souligne Germain Lelarge, président et co-fondateur de la fondation créée en 2011. "Elles créent du lien, ouvrent des perspectives et contribuent à une société plus juste."



L’organisme s'appuie sur un réseau d'acteurs associatifs pour identifier et accompagner les familles bénéficiaires dans la préparation de leurs séjours.



« Grâce à la générosité de l'ensemble des participants, la fondation va pouvoir accroître son champ d'action et élargir ses programmes tout au long de l'année 2025 ajoute-t-il.



Chaque année, la fondation fédère les énergies individuelles, mais aussi les acteurs du marché touristique et des loisirs français (hébergeurs, acteurs institutionnels, associations etc.). La structure s'appuie sur de nombreux acteurs associatifs ou de terrain pour répondre au mieux aux besoins des familles, enfants et adultes.