En 2020, plus de 200 familles, soit 1 000 enfants et adultes ont pu profiter de la joie d’une semaine de vacances dans de nombreuses destinations françaises.Pour ce diner de charité, concocté par le chef étoilé Johan Thiriot, plus de 120 personnes sont attendues autour de Christian Mantei, président d’Atout France et parrain du fonds de dotation "Je pars, tu pars, il part". En plus du dîner, une vente aux enchères aura lieu ainsi qu'un digestif musical et festif. La participation pour un couvert est fixée à 800 euros, pour une table de 8 personnes à 6 000 euros.