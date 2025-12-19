B&BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses

B&BHOME continue son expansion en Île-de-France avec l’ouverture de trois nouvelles résidences - Depositphotos @Pixemac
B&B HOME, l’offre long séjour de B&B HOTELS, renforce sa présence en Île-de-France avec l’ouverture de trois nouvelles résidences.
Avec ces établissements, la marque compte désormais sept hôtels en France et prévoit de nouvelles ouvertures d’ici la fin de l’année.
Situé au nord de Paris, entre Saint-Denis et le 18ᵉ arrondissement, le B&BHOME ParisNord 18 bénéficie d’un emplacement stratégique : en dix minutes de transports en commun, les voyageurs rejoignent le centre de la capitale, et le Parc des Buttes-Chaumont se trouve à seulement 3 km.
Les amateurs de sport et de concerts apprécieront la proximité du Stade de France et de l’Adidas Arena.
Avec ses 187 chambres et ses suites de 30 m², l’hôtel offre un séjour « comme à la maison » grâce à ses espaces communs conviviaux, dont une cuisine et une laverie partagées, une salle de fitness et un bar.
L’esprit de club de sport vintage imaginé par Saguez & Partners se retrouve dans la décoration et la thématique sportive omniprésente, des objets chinés aux affiches des plus grands moments du sport, créant une atmosphère ludique et immersive.
B&BHOME Vélizy et B&BHOME Rueil-Malmaison Gare
Le nouvel établissement de Vélizy-Villacoublay compte 125 chambres et s’adresse principalement aux professionnels grâce à sa situation au cœur du quartier d’affaires. Il reste cependant accessible aux voyageurs loisirs, avec le Château de Versailles à 15 minutes en voiture.
Pensé par l’agence No Name, le design de l’hôtel joue sur l’impact des couleurs pour créer des ambiances différentes : vert apaisant dans les espaces communs, jaune dynamique dans les zones de circulation, bleu serein dans les chambres.
Situé à seulement 500 m des transports en commun, le B&B&BHOME Rueil-Malmaison Gare de 101 chambres permet de rejoindre l’Arc de Triomphe en 30 minutes et La Défense en 20 minutes. Le cabinet Arte Charpentier a imaginé un univers inspiré de l’impressionnisme, avec des jeux de lumière et des couleurs chaleureuses.
Fresques locales, tableaux et miroirs chinés chez Emmaüs contribuent à créer une atmosphère cosy et unique, tout en privilégiant le réemploi et la durabilité. Les espaces communs favorisent les échanges entre voyageurs, du salon de lecture au bar convivial.
"Cette triple ouverture est un signal fort de nos ambitions. En passant à sept établissements, B&BHOME aspire à devenir une nouvelle référence du long séjour", souligne Vincent Quandalle, Directeur Général de B&BHOME. "Grâce à nos partenaires, nous avons transformé ces hôtels en véritables lieux de vie, uniques, responsables et profondément connectés à leurs quartiers."
