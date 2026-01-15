TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
L'Île-de-France retrouve sa place de leader touristique un an après les Jeux Olympiques

Données de l'INSEE


Selon les dernières données de l'INSEE, la saison estivale 2025 marque un tournant pour l'Île-de-France. Avec 48,9 millions de nuitées enregistrées entre avril et septembre, la région redevient la première destination touristique de France métropolitaine, surpassant ses niveaux d'avant-crise.


Rédigé par le Jeudi 15 Janvier 2026

L'Île-de-France retrouve sa place de leader touristique un an après les Jeux Olympiques. Le château de Fontainebleau - Depositphotos.com Auteur javiergil
L'Île-de-France retrouve sa place de leader touristique un an après les Jeux Olympiques. Le château de Fontainebleau - Depositphotos.com Auteur javiergil
Un an après l’effervescence des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le tourisme francilien affiche une santé de fer. La fréquentation dans les hébergements collectifs a bondi de 12 % par rapport à 2024 et de 5 % par rapport à 2023.

Ce dynamisme permet à l’Île-de-France de reprendre la première marche du podium national, devant la Nouvelle-Aquitaine (48,5 millions de nuitées) et l’Occitanie (47,2 millions). L'Ile-de-France occupait l'an dernier la 3e marche du podium en nombre de nuitées.

Tous les modes d'hébergement profitent de cette embellie, bien que l'hôtellerie reste le pilier central avec 80 % du total des nuitées (en hausse de 11,4 %).

  • Le segment luxe et milieu de gamme : Les hôtels classés 3, 4 et 5 étoiles captent l'essentiel de la demande, avec des hausses de fréquentation respectives de 13,1 % et 13,8 %.

  • L'alternatif en plein essor : Les résidences de tourisme, villages de vacances et auberges de jeunesse (AHCT) enregistrent la plus forte progression relative avec +16,5 %.

  • Les campings : Ils affichent une croissance plus modérée de 6,6 %.

Géographiquement, si Paris reste le cœur battant de cette reprise (+13,9 %), les Hauts-de-Seine se distinguent avec une progression remarquable de 16,2 %.

A lire aussi : Paris et sa région dépassent les niveaux pré-covid

Le retour massif de la clientèle internationale

Le moteur de cette croissance est sans conteste la clientèle non résidente, dont la fréquentation a augmenté de 16,3 % en un an. Elle représente désormais 57 % des nuitées totales, un niveau inédit depuis la crise sanitaire.

  • Les États-Unis en tête : Avec 4,6 millions de nuitées (+12 %), les touristes américains demeurent la première clientèle étrangère.

  • Fortes progressions : Le Proche et Moyen-Orient (+57 %), la Suisse (+40 %) et le Canada (+37 %) affichent des croissances exponentielles.

  • Asie : Le redressement se poursuit pour la Chine (+20 %) et le Japon (+18 %), bien que les volumes n'aient pas encore retrouvé les standards de 2019.

À l'inverse, le Royaume-Uni (2ème marché) stagne avec une progression de seulement 2 %, restant très en deçà des chiffres de 2023 marqués par la Coupe du Monde de Rugby.

Baisse du voyage d'affaires

Seule ombre au tableau : la clientèle d’affaires confirme son repli pour la deuxième année consécutive. Elle ne représente plus qu'un quart des nuitées totales, perdant cinq points de part de marché par rapport à 2023. Pendant la saison estivale la baisse s'établit à 2,7%.

Le taux d’occupation moyen des hôtels s'établit à 75,8 %, un niveau proche de l'excellent cru 2023. Un pic notable a été observé autour du 26 juillet 2025.

Cette date, marquant le premier anniversaire de la cérémonie d'ouverture des JOP de Paris 2024, a coïncidé avec l'arrivée du Tour de France sur la Butte Montmartre.

Source : Données issues de l'enquête de fréquentation touristique de l'INSEE.

A lire aussi : Paris Île-de-France : quel bilan pour la fréquentation touristique en 2024 ?

Ce qu'il faut retenir :

TOURISME EN ÎLE-DE-FRANCE

Saison d'été 2025 • Avril à Septembre

48,9 M
de nuitées

L'Île-de-France redevient la région métropolitaine la plus touristique

+12%
vs 2024
+5%
vs 2023
+5,4%
vs 2019

Répartition de la clientèle

Clientèle non résidente
57%
+16,3%
vs 2024
Clientèle résidente
43%
+6,8%
vs 2024

🏆 Premier pays d'origine

ÉTATS-UNIS
4,6 M
de nuitées
+12% vs 2024
Taux d'occupation hôtelier
75,8%
+3,6 points vs 2024
Clientèle d'affaires
25%
-2,7% vs 2024

Types d'hébergement

Hôtels
80%
+11,4%
AHCT
14%
+16,5%
Campings
6%
+6,6%

AHCT : Autres Hébergements Collectifs Touristiques (résidences de tourisme, villages de vacances, auberges de jeunesse)

Source : INSEE • Données de la saison estivale 2025 (Avril - Septembre)


Lu 205 fois

Tags : ile de france, paris
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

L'Île-de-France retrouve sa place de leader touristique un an après les Jeux Olympiques

