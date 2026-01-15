L'Île-de-France retrouve sa place de leader touristique un an après les Jeux Olympiques. Le château de Fontainebleau - Depositphotos.com Auteur javiergil
Un an après l’effervescence des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le tourisme francilien affiche une santé de fer. La fréquentation dans les hébergements collectifs a bondi de 12 % par rapport à 2024 et de 5 % par rapport à 2023.
Ce dynamisme permet à l’Île-de-France de reprendre la première marche du podium national, devant la Nouvelle-Aquitaine (48,5 millions de nuitées) et l’Occitanie (47,2 millions). L'Ile-de-France occupait l'an dernier la 3e marche du podium en nombre de nuitées.
Tous les modes d'hébergement profitent de cette embellie, bien que l'hôtellerie reste le pilier central avec 80 % du total des nuitées (en hausse de 11,4 %).
Géographiquement, si Paris reste le cœur battant de cette reprise (+13,9 %), les Hauts-de-Seine se distinguent avec une progression remarquable de 16,2 %.
A lire aussi : Paris et sa région dépassent les niveaux pré-covid
Ce dynamisme permet à l’Île-de-France de reprendre la première marche du podium national, devant la Nouvelle-Aquitaine (48,5 millions de nuitées) et l’Occitanie (47,2 millions). L'Ile-de-France occupait l'an dernier la 3e marche du podium en nombre de nuitées.
Tous les modes d'hébergement profitent de cette embellie, bien que l'hôtellerie reste le pilier central avec 80 % du total des nuitées (en hausse de 11,4 %).
- Le segment luxe et milieu de gamme : Les hôtels classés 3, 4 et 5 étoiles captent l'essentiel de la demande, avec des hausses de fréquentation respectives de 13,1 % et 13,8 %.
- L'alternatif en plein essor : Les résidences de tourisme, villages de vacances et auberges de jeunesse (AHCT) enregistrent la plus forte progression relative avec +16,5 %.
- Les campings : Ils affichent une croissance plus modérée de 6,6 %.
Géographiquement, si Paris reste le cœur battant de cette reprise (+13,9 %), les Hauts-de-Seine se distinguent avec une progression remarquable de 16,2 %.
A lire aussi : Paris et sa région dépassent les niveaux pré-covid
Le retour massif de la clientèle internationale
Autres articles
-
B&BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses
-
Le Grand Paris aborde l’hiver entre reprise et incertitudes
-
Paris-Beauvais : Wizz Air lance une nouvelle ligne vers la Roumanie
-
L’ACTIF clôture sa saison 2025 sur une forte mobilisation
-
NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées
Le moteur de cette croissance est sans conteste la clientèle non résidente, dont la fréquentation a augmenté de 16,3 % en un an. Elle représente désormais 57 % des nuitées totales, un niveau inédit depuis la crise sanitaire.
À l'inverse, le Royaume-Uni (2ème marché) stagne avec une progression de seulement 2 %, restant très en deçà des chiffres de 2023 marqués par la Coupe du Monde de Rugby.
- Les États-Unis en tête : Avec 4,6 millions de nuitées (+12 %), les touristes américains demeurent la première clientèle étrangère.
- Fortes progressions : Le Proche et Moyen-Orient (+57 %), la Suisse (+40 %) et le Canada (+37 %) affichent des croissances exponentielles.
- Asie : Le redressement se poursuit pour la Chine (+20 %) et le Japon (+18 %), bien que les volumes n'aient pas encore retrouvé les standards de 2019.
À l'inverse, le Royaume-Uni (2ème marché) stagne avec une progression de seulement 2 %, restant très en deçà des chiffres de 2023 marqués par la Coupe du Monde de Rugby.
Baisse du voyage d'affaires
Seule ombre au tableau : la clientèle d’affaires confirme son repli pour la deuxième année consécutive. Elle ne représente plus qu'un quart des nuitées totales, perdant cinq points de part de marché par rapport à 2023. Pendant la saison estivale la baisse s'établit à 2,7%.
Le taux d’occupation moyen des hôtels s'établit à 75,8 %, un niveau proche de l'excellent cru 2023. Un pic notable a été observé autour du 26 juillet 2025.
Cette date, marquant le premier anniversaire de la cérémonie d'ouverture des JOP de Paris 2024, a coïncidé avec l'arrivée du Tour de France sur la Butte Montmartre.
Source : Données issues de l'enquête de fréquentation touristique de l'INSEE.
A lire aussi : Paris Île-de-France : quel bilan pour la fréquentation touristique en 2024 ?
Le taux d’occupation moyen des hôtels s'établit à 75,8 %, un niveau proche de l'excellent cru 2023. Un pic notable a été observé autour du 26 juillet 2025.
Cette date, marquant le premier anniversaire de la cérémonie d'ouverture des JOP de Paris 2024, a coïncidé avec l'arrivée du Tour de France sur la Butte Montmartre.
Source : Données issues de l'enquête de fréquentation touristique de l'INSEE.
A lire aussi : Paris Île-de-France : quel bilan pour la fréquentation touristique en 2024 ?
Ce qu'il faut retenir :
TOURISME EN ÎLE-DE-FRANCE
Saison d'été 2025 • Avril à Septembre
48,9 M
de nuitées
L'Île-de-France redevient la région métropolitaine la plus touristique
+12%
vs 2024
+5%
vs 2023
+5,4%
vs 2019
Répartition de la clientèle
Clientèle non résidente
57%
+16,3%
vs 2024
Clientèle résidente
43%
+6,8%
vs 2024
🏆 Premier pays d'origine
ÉTATS-UNIS
4,6 M
de nuitées
+12% vs 2024
Taux d'occupation hôtelier
75,8%
+3,6 points vs 2024
Clientèle d'affaires
25%
-2,7% vs 2024
Types d'hébergement
Hôtels
80%
+11,4%
AHCT
14%
+16,5%
Campings
6%
+6,6%
AHCT : Autres Hébergements Collectifs Touristiques (résidences de tourisme, villages de vacances, auberges de jeunesse)
Source : INSEE • Données de la saison estivale 2025 (Avril - Septembre)