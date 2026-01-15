L'Île-de-France retrouve sa place de leader touristique un an après les Jeux Olympiques

Le segment luxe et milieu de gamme : Les hôtels classés 3, 4 et 5 étoiles captent l'essentiel de la demande, avec des hausses de fréquentation respectives de 13,1 % et 13,8 %.

L'alternatif en plein essor : Les résidences de tourisme, villages de vacances et auberges de jeunesse (AHCT) enregistrent la plus forte progression relative avec +16,5 %.

Les campings : Ils affichent une croissance plus modérée de 6,6 %.

Un an après l’effervescence des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le tourisme francilien affiche une santé de fer. La fréquentation dans les hébergements collectifs a bondi de 12 % par rapport à 2024 et de 5 % par rapport à 2023.Ce dynamisme permet à l’Île-de-France de reprendre la première marche du podium national, devant la Nouvelle-Aquitaine (48,5 millions de nuitées) et l’Occitanie (47,2 millions). L'Ile-de-France occupait l'an dernier la 3e marche du podium en nombre de nuitées.Tous les modes d'hébergement profitent de cette embellie, bien que l'hôtellerie reste le pilier central avec 80 % du total des nuitées (en hausse de 11,4 %).Géographiquement, si Paris reste le cœur battant de cette reprise (+13,9 %), les Hauts-de-Seine se distinguent avec une progression remarquable de 16,2 %.