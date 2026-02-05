TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Paris : l'Hôtel Westminster, une cinquième étoile bien accrochée

102 chambres et suites, un restaurant, un bar anglais, une salle de fitness, des salons modulables


Installé au cœur de Paris, au numéro 13 de la prestigieuse rue de la Paix, le Wesminster Paris a réussi sa montée en gamme, sans perdre son âme, au prix de deux ans de travaux et de lourds investissements.


Rédigé par le Jeudi 5 Février 2026

Rue de la Paix, à deux pas de l'Opéra Garnier, le Westminster Paris a décroché sa cinquième étoile, après plus de deux ans de travaux - Photo : Paula Boyer
Rue de la Paix, à deux pas de l'Opéra Garnier, le Westminster Paris a décroché sa cinquième étoile, après plus de deux ans de travaux - Photo : Paula Boyer
Agencia Catalana de Turisme
Journée presse, mardi 3 février 2026, à l'Hôtel Westminster, histoire de souligner l'évolution de cet établissement de luxe sis sur la prestigieuse Rue de la Paix, à deux pas de l'Opéra Garnier, en plein cœur de Paris.

Jusqu'ici, le Westminster Paris affichait seulement quatre étoiles. Il avait aussi un peu vieilli. A l'automne dernier, il a décroché sa cinquième étoile.

Dans ce lieu historique - il serait le plus ancien hôtel de la capitale française -, cette évolution a impliqué d'importants travaux de rénovation qui ont duré plus de deux ans et coûté 14 millions d'euros. Un investissement à la hauteur du défi.

Les 102 chambres et suites ont, toutes, été rénovées. En parallèle, l'offre de services a été réétudiée, pour la rendre plus complète et plus sophistiquée. Et la conciergerie a été étoffée.

A l'arrivée, le Westminster Paris a réussi sa montée en gamme, sans perdre son âme.

Hôtel Westminster Paris : une ambiance singulière

Les 102 chambres et suites ont, toutes, été rénovées - Photo : Paula Boyer
Les 102 chambres et suites ont, toutes, été rénovées - Photo : Paula Boyer
Autres articles
C'était une gageure tout de même. Cet hôtel appelé d'abord Wagram, puis Chatham a ouvert, au début du XIXe siècle, au 13, rue de la Paix, dans une ancienne demeure privée, au cœur d'un Paris encore en devenir.

En 1830, l'hôtel a été rebaptisé du nom du duc de Westminster - le deuxième du nom - qui ne jurait plus que par cette adresse.

Un coup de maître. Très vite en effet, le Westminster est devenu le refuge d'une aristocratie européenne venant savourer l'effervescence de la capitale et le mix parfait d'élégance française et de cosy british de l'établissement.

Un succès encore renforcé par l'arrivée, au début du XXe siècle, dans une salle à la droite de la réception, du Duke's, un bar anglais avec boiseries et fauteuils en cuir dignes d’un vraie club londonien.

Nouveau coup de maître ! Car, dès les années 1920, le Duke's bar, QG des aristocrates anglais, devint aussi celui des politiques -Churchill en tête - puis des écrivains. Il vit aussi Gabrielle Chanel délaisser Le Ritz pour savourer les soirées enfiévrées du Duke's et y retrouver son amant : le Duc de Westminster, le quatrième du nom cette fois-ci...

Désormais propriété du groupe Warwick, fondée en 1980 par l'homme d'affaires hong-kongais Richard Chiu, le Westminster Paris a été intégré dans sa Collection Warwick Hotels and Resorts qui regroupe seulement des hôtels et resorts haut de gamme réputés pour leur histoire unique, leur emplacement exceptionnel et leur gastronomie.

102 chambres dont 20 suites

Le salon d'une suite du Wesminster - Photo : Paula Boyer
Le salon d'une suite du Wesminster - Photo : Paula Boyer
Côté rénovation, c'est l'architecte d'intérieur français Laurent Maugoust, grand spécialiste des bâtiments haussmanniens, qui a relevé le challenge.

Désormais, les 102 chambres dont 20 suites mêlent luxe et modernité.

Les murs sont habillés d'élégantes tonalités contemporaines sobres, beiges ou grises, parfois dorées, parfois légèrement un peu poudrées. Camaïeux de beige, de vert ou de violet se déclinent également sur les tentures des fenêtres et les plaids qui couvrent une literie cinq étoiles.

Les salles de bains ont, elles aussi, profité d'un important lifting et accueillent toujours de grandes baignoires.

D'une surface de 60 m2 en moyenne, les suites reprennent les codes déclinés dans les chambres en termes de couleurs et de mobiliers, chacune enrichie de détails qui les rendent unique.

Atout maître : la plupart de ces suites ouvrent sur la prestigieuse rue de la Paix.

Evidemment, la montée en gamme du Westminster se décline, dans les suites, en services supplémentaires (thés de la maison Damman frères, cafés du Kenya, du Burundi ou du Congo).

Et aussi en services exclusifs sur-mesure. Par exemple, des soins (visage et corps) et des massages sur-mesure, dispensés dans les suites sur demande.

Pour l'heure, cet espace beauté est nomade, mais, à terme, un Spa sera aménagé au cinquième étage, à côté du petit espace bien-être existant.

Bien ancré dans le monde du luxe

Le Duke's Bar, un atout maître - Photo : Paula Boyer
Le Duke's Bar, un atout maître - Photo : Paula Boyer
La designer Helen Stephens, chargée de donner au "Celadon", le restaurant du rez-de-chaussée, toute son aura, a également réussi à faire évoluer le passé sans trahir. Les murs restent d'ailleurs tapissés du fameux vert dont ce restaurant tire son nom.

Désormais emmené par le chef Grégory Gbiorczyk, transfuge de l'hôtel Molitor passé aussi par le Ritz et le Bristol, "Le Celadon" propose d'inédits mariages de saveurs à prix doux : compter, à midi, 45€ pour une entrée + plat ou un Plat + dessert+ café.

Le terroir reste une des sources d'inspiration de ce chef inventif qui n'hésite pas à revisiter le chou farci ou à proposer des plats de gibier en saison, le tout rehaussé par une belle carte des vins.

Seul bémol : lorsque la salle de restaurant est pleine à craquer, l'acoutisque n'est pas encore optimale.

De son côté, Benjamin Neyrat, aux commandes du Duke's Bar, s'attache à en faire l'un des bars anglais les plus courus de Paris.

Fidèle à sa tradition, le Westminster Paris continue aussi d'organiser tout au long de l'année, des soirées jazz ou des événements littéraires...

Par ailleurs, ces salons (modulables), situés à deux pas du Duke's Bar et du restaurant Le Céladon, peuvent accueillir jusqu'à 80 personnes pour des conférences, séminaires, réunions familiales ou amicales.

Tous ces éléments promettent le succès à ce désormais cinq étoiles, qui a la bonne idée de faire appel aux jolies compositions du fleuriste parisien Olivier Gental. Et d'exposer, dans les corners de son lobby, des produits choisis en partenariat avec de grandes maisons françaises comme les champagnes Taittinger ou les caviars Kaviari.

Dès l'entrée dans le lobby, celui qui arrive au Westminster Paris sent ainsi l'établissement bien ancré dans le monde du luxe.

Lire aussi : Les ouvertures hôtelières de luxe à suivre en 2026

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 227 fois

Tags : paris
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 5 Février 2026 - 16:15 Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Mercredi 4 Février 2026 - 11:59 Nicolas Dubort rejoint Le Royal Monceau – Raffles Paris

Mondial Tourisme

Brand news LuxuryTravelMaG

Heritage Resorts & Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée

Heritage Resorts &amp; Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée
En 2026, Heritage Resorts & Golf convie les épicuriens, voyageurs curieux et amateurs de haute...
Dernière heure

Nadège Bourrassé devient représentante commerciale de GVQ Canada en Europe

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Jean-Claude Rouach nous a quittés

Paris : l'Hôtel Westminster, une cinquième étoile bien accrochée

Distribution du train : Rail Europe signe avec la plateforme Juniper Travel Technology

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Les annonces

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR BLEU VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Vienne (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
Distribution

Distribution

"La valeur du voyage", thème central du prochain IFTM

"La valeur du voyage", thème central du prochain IFTM
Partez en France

Partez en France

« RISKI », une campagne nationale pour la sécurité sur les domaines skiables

« RISKI », une campagne nationale pour la sécurité sur les domaines skiables
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Comment obtenir votre ESTA en 2026 ? Le guide complet suite aux dernières annonces

Comment obtenir votre ESTA en 2026 ? Le guide complet suite aux dernières annonces
Production

Production

Voyages d'exception : "Nous allons lancer le Club 100 Agences"

Voyages d'exception : "Nous allons lancer le Club 100 Agences"
AirMaG

AirMaG

Aérien en Europe : concentration dans le ciel… et au sol

Aérien en Europe : concentration dans le ciel… et au sol
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

Distribution du train : Rail Europe signe avec la plateforme Juniper Travel Technology

Distribution du train : Rail Europe signe avec la plateforme Juniper Travel Technology
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
HotelMaG

Hébergement

IHG Hotels & Resorts signe quatre nouveaux hôtels au Royaume-Uni

IHG Hotels &amp; Resorts signe quatre nouveaux hôtels au Royaume-Uni
Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Clippers prolonge ses réservations anticipées pour l’été 2026

Star Clippers prolonge ses réservations anticipées pour l’été 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

L'OPCO Mobilités s'attaque à l'IA et au BTS Tourisme

L'OPCO Mobilités s'attaque à l'IA et au BTS Tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias