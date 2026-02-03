Aérien en Europe : concentration dans le ciel… et au sol

En mars 2020, le monde du tourisme arrête de tourner : les avions sont parqués dans les hangars et les frontières se ferment.



Certains prophétisaient un monde nouveau et des voyages plus proches de la nature, mais aussi en termes de distance. Six ans plus tard, l’industrie touristique n’a pas vraiment changé. Qu’en est-il de l’aérien ?



Le trafic français a, en 2025, pour la première fois dépassé les chiffres de 2019, avec 183 millions de voyages. Un retour à la normale, donc, principalement poussé par le trafic international, alors que le domestique s’est déporté sur le train.



Au niveau européen, la situation est pratiquement similaire, sauf que ce retour à la croissance par rapport à la situation pré-pandémique a eu lieu une année plus tôt, en 2024.