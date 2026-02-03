Réservations, codes, service clients, visuels... l'IA fait (presque tout) chez eDreams Odigeo - Depositphotos.com Auteur sdecoret
L'IA inquiète ?
Des craintes, eDreams ODIGEO ne semblent pas en avoir. En effet, le groupe a détaillé dans un communiqué, le développement de l'intelligence artificielle (IA) au sein de services.
L’entreprise, qui opère des marques comme eDreams, GO Voyages ou Opodo, ne se contente plus de l’IA conversationnelle classique : elle déploie désormais une « architecture agentique » capable d’exécuter des actions concrètes sans intervention humaine, explique t-elle.
La principale innovation réside dans la "capacité des systèmes à traiter de manière indépendante des tâches commerciales complexes" précise l'entreprise. Les nouveaux agents autonomes d’eDreams ODIGEO "gèrent l’ensemble du cycle de vie d’une réservation."
De plus en plus d'autonomie au service de la productivité
Cette autonomie s’étend également au service client ajoute la société. Bonne nouvelle pour les internautes ?
Le groupe a lancé un agent vocal qui, selon les chiffres communiqués, "a permis d’améliorer de plus de 10 % la satisfaction client et les taux de précision". Autant dire qu'il sera difficile sans doute pour un voyageur d'avoir un humain au téléphone... On imagine l'IA devoir gérer les demandes de remboursement dans le cas d'une pandémie telle que la covid-19...
Pour rassurer les plus sceptiques, l'entreprise précise que le système permet également d'éliminer les « hallucinations » (erreurs factuelles)... sans donner toutefois davantage de détails.
La société révèle par ailleurs que plus de 30 % de son nouveau code est désormais généré par l'intelligence artificielle.
Enfin, l'IA est également déployée sur "des modèles de contenu IA génératifs afin de renforcer ses capacités d'acquisition et de personnalisation de la clientèle en amont" ajoute encore l'agence de voyage en ligne. Elle prévoit notamment la création automatique de "ressources visuelles de haute qualité"... On vous laisse juge de ces innovations.
Vous l'aurez compris, les gains de productivité sont mis en avant pour gérer, les 247 plateformes mondiales du groupe (eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink et le comparateur Liligo).
